Asalsido grita '¡Viva la vida!' en un flashmob y entrega sus Down de Oro

Quitarse la venda de los ojos y que la sociedad cambie la mirada hacia las personas con Síndrome de Down de una forma normalizada y se desprenda de estereotipos. Este es el objetivo de Asalsido con la celebración de su flashmob en la Rambla de Almería y su posterior entrega de los I Premios Down de Oro dentro de los actos que celebraron por el Día Mundial del Síndrome de Down.

Por la mañana, le tocó el turno a la música, al ritmo y al manifiesto que leyeron en el Mirador de la Rambla. Algunos de los usuarios de Asalsido fueron los encargados de alzar su voz, mientras otros permanecían con una venda en los ojos de forma simbólica.

Los usuarios de Asalsido leyeron un manifiesto para reivindicar una sociedad con otra mirada

Entre algunos de los mensajes que quisieron remarcar se encontraban: "Una educación para todos: más apoyo para ser independientes y tener pareja; los medios de comunicación ofrezcan una imagen positiva de nosotros; un trato como a otro ciudadano; tener ciudades accesibles; los jueces deberían conocernos antes de firmar nuestra discapacidad; respetar nuestros derechos; y que os quitéis la venda de los ojos políticos, empresarios...".

Tras la lectura del manifiesto, saltó el flashmob con el tema Que viva la vida de Wisin. Usuarios de Asalsido, alumnos de centros escolares y de los centros de la mujer apoyaron esta coreografía y no dudaron en apoyar de forma masiva este baile que ya se ha convertido en una tradición cada 21 de marzo.

Ya por la tarde, la primera edición de los Premios Down de Oro tuvo lugar en la Casa de las Mariposas. Los reconocimientos nacen con el objetivo de visibilizar el ímpetu de personas, colectivos, empresas e instituciones que día a día trabajan para conseguir que la inclusión de las personas con síndrome de down sea una realidad en Almería.

También se estrenó el primer capítulo de la Serie Documental #Etiquetas. Una serie que se compondrá de más de una decena de capítulos, cada uno de ellos orientado a las etiquetas que se les ponen a las personas con síndrome de down nada más nacer.

Los premiados fueron: Carrefour Almería. La multinacional francesa fue galardonada en la categoría Empleo por su afán en hacer de la integración laboral, una realidad; CEIP La Venta del Viso. El colegio fue seleccionado en la categoría Solidaridad e Iniciativas Inclusivas en reconocimiento a su apuesta por la Solidaridad y los valores humanos como enseñanza clave para sus alumnos; Complejo Hospitalario Torrecárdenas. El Hospital almeriense fue reconocido dentro de la categoría Promoción de la Calidad de Vida; y Voluntarios de La Caixa. La asociación fue reconocida en la categoría Voluntariado por su compromiso a la hora de incentivar el potencial de la acción voluntaria del equipo humano de la entidad y la organización de actividades inclusivas en la provincia de Almería. Un día para eliminar estereotipos sobre el Síndrome de Down.