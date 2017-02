Aventuras de altos vuelos de Edgar-Max

Sobrevolar con la imaginación y con el nuevo personaje del cuento gráfico de Edgar-Max, Duncan, el frailecillo valiente. El autor presenta esta publicación el próximo 4 de marzo en Bibabuk.

Edgar-Max señala cómo nace la idea de escribir un cuento: "Surgió cuando supe que iba a ser padre en el 2014. Me apeteció cambiar un poco de registro y tratar de hacer algo especial. Fueron tiempos muy interesantes. Mi mujer y yo pasamos unas cuantas semanas por tierras de Escocia y Duncan es el fruto de esa experiencia. De las caminatas por las Islas Orcadas y las Shetland, que están llenas de mitos, leyendas, tradiciones vikingas y, por supuesto, frailecillos. Aproveché ese trasfondo para tratar de condensar mi propia forma de entender la vida y hacerlo de manera más o menos asequible, en formato cuento".

Duncan es un frailecillo que se siente escasamente conectado con su familia

El autor detalla el motivo del título de la publicación: "Duncan es un nombre que siempre me ha gustado. Así se llama el rey al que asesina McBeth en la gran tragedia de Shakespeare, ambientada en Escocia; en ella, Duncan es un ejemplo de rey bondadoso y justo. En cuanto al frailecillo valiente, es un juego de palabras con un cuento de los hermanos Grimm, cambiando el término sastrecillo por el nombre de una de las aves más carismáticas de Escocia, el frailecillo. Y la valentía es el tema central de la obra".

Edgar-Max explica dónde han nacido sus musas: "Siempre he sentido una gran inclinación por el Atlántico Norte, su folclore y las historias marítimas en general. En esta ocasión, la inspiración puede decirse que surgió de la mezcla entre los sentimientos que despertó la idea de paternidad y las experiencias acumuladas en mis viajes por aquellas latitudes. Pero habitualmente las musas son seres caprichosos, a los que hay que invocar constantemente. Pueden visitarte en sueños a diario o tenerte abandonado durante meses para luego atormentar tu cabeza durante un viaje. El único ritual para que te hagan caso es, como se suele decir, el esfuerzo".

El autor trabaja en un instituto que no le sirve de inspiración sino de "campo de ensayo. Entiendo que ambas facetas son complementarias, la de Historiador y la de historietista, quiero decir. En el instituto, el currículo me obliga a contar historias muy complejas de forma muy sencilla, dotándolas de una lógica interna para que los alumnos puedan descubrirla por sí mismos y hacerlas suyas, interiorizarlas. Esto supongo que me ayuda en mis obras artísticas, en las que trato de expresar sentimientos personales y problemáticas muy profundas, al menos para mí, mediante historietas que narrativamente sean capaces de enganchar y parecer más livianas de lo que verdaderamente son. No entiendo ambas cosas como compartimentos estancos, vaya; se retroalimentan la una a la otra y espero que me sirvan para mejorar ambas".

El artista detalla su estilo "en constante evolución. Hasta la llegada de Duncan, mis dibujos solían ser más alambicados, y las composiciones más complejas y e intelectualizadas. En esta ocasión me obligué a simplificar hasta el límite de mis posibilidades, tratando de destilar la esencia en ilustraciones que transmitieran mucho con poco".

Edgar-Max emplea el lápiz para hacer los dibujos y los entinta en láminas. Para los grises y los toques de color el protagonismo lo cobra la técnica digital.

El autor define a su protagonista, Duncan: "El protagonista principal es un frailecillo joven que se siente escasamente importante, mal conectado con su familia y con el sitio en el que vive. No se gusta a sí mismo y no se conoce todavía, como un adolescente problemático. Es introvertido y se siente marginado. Una serie de desdichas le obligarán a iniciar un viaje de autoexploración en el que acabará descubriendo su auténtico carácter y su importancia en el mundo".