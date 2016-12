La joven almeriense Vanesa Gil Márquez se gana la portada de la revista Interviú

La almeriense Vanesa Gil Márquez de 22 años ocupa esta semana la portada de la revista Interviú, tras haber sido elegida hace unas semanas nueva Chica Interviú 2016 en una gala que tuvo lugar en Madrid. Natural del municipio de Alhabia, Vanesa Gil Márquez fue elegida Chica Interviú entre más de 600 candidatas.

Esta semana la revista le ha dado la portada y hasta once páginas con unas fotografías espectaculares donde se aprecia la belleza de esta joven almeriense. En una entrevista realizada por Reyes Tatay, Gil Márquez habla de su futuro y de sus sueños. "Mi sueño sería desfilar para Victoria's Secret", confiesa.

En la entrevista Gil Márquez mantiene que en el pueblo de Alhabia "la mayoría me apoyan y me dan la enhorabuena", al tiempo que mantiene que "mis padres estaban nerviosos cuando decidí presentarme al concurso de Chica Interviú. Mi madre estaba bastante preocupada, me sorprendió mi padre , me apoyó al cien por cien desde el principio, y eso que ha sido siempre el más protector de la familia".

Vanesa Gil que actualmente busca trabajo, asegura que "no practico ningún deporte, la gente se sorprende cuando se lo digo. Es verdad que me gusta comer sano, aunque el dulce es mi mayor debilidad. Tengo mis caprichitos, el chocolate por ejemplo, no me lo pueden quitar. Lo que más me gusta es cocinar".

La joven modelo asegura que su padre es su ídolo. "Somos una familia muy humilde y todo lo que tenemos es gracias a él. Se deja la vida por mi madre, por mi hermano y por mí".

Recordar que Vanesa Gil, camarera y azafata de eventos, fue elegida Chica interviú 2016 en una divertida y multitudinaria gala que se celebró el 29 de noviembre en la madrileña sala The Culture Club. La joven almeriense se alzó con el título en la 19º edición de este certamen de belleza, el de más solera entre los que se celebran en España, y lo hizo frente a otras nueve finalistas.

Vanesa conquistó al público con su simpatía y desparpajo, con su cuerpo de medidas perfectas y con un cóctel que elaboró en directo y que, cómo no, degustó el jurado. En esta ocasión, estaba formado por la actriz y musa de la Transición y portada de interviú, María José Cantudo, el bailarín Rafael Amargo, el adjunto al director de interviú, Alberto Gayo, y la televisiva estilista de 'Cámbiame' Cristina Rodríguez.

El premio era 3.000 euros y protagonizar la portada de la revista Interviú del último número del año. Esta semana ese número ya está en los quioscos.