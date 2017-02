Un café con ciencia

Visibilizar el papel de las investigadoras en los diferentes campos es el objetivo de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA) con la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Eulalia Moreno, profesora investigadora de la EEZA y recientemente nombrada coordinadora del Área de Recursos Naturales del CSIC, fue la encargada de explicar parte de su trayectoria a los jóvenes de 4º de la ESO del colegio Virgen del Mar dentro del programa Café con ciencia y bajo el título La mujer y la ciencia ¿Hay desigualdad por razón de género en el mundo de la investigación científica?

Los alumnos también tuvieron la oportunidad de preguntarle distintos aspectos a la investigadora como la conciliación de la vida familiar, la diferencia entre hombres y mujeres... "Todo lo que he hecho ha merecido la pena, porque hago lo que quiero. Si un hombre te dice quédate en casa, además de injusto es una mezquindad. Yo me casé y me fui al extranjero por un proyecto. Tener hijos es difícil. Si no hubiera tenido esta carrera, hubiera tenido más hijos. Tengo uno y no te hace las cosas imposibles, pero sí más difíciles. Hasta que mi hijo no cumplió cinco años no me moví de casa, y después me fui a la Antártida. Querer es poder y las dos partes de la pareja deberían ser iguales".

También trataron un apartado del estudio PISA: Las chicas, incluso buenas alumnas, tienden a hacerlo peor cuando se les pide que piensen como científicas, por ejemplo, al pedirles que formulen situaciones matemáticamente o interpreten fenómenos científicamente. Uno de los problemas a los que alude Los jóvenes debatieron junto a la investigadora sobre esta afirmación y arrojaron hipótesis a qué podría ser debida esta situación es a la falta de confianza en sí mismas. Moreno aconsejó a los alumnos "que luchéis todo lo que podáis para quitar ese polvo de la dehesa. Ningún padre ve mal que un hijo haga una carrera u otra". Debatieron sobre los puestos de responsabilidad que ocupan las mujeres en estos sectores.

El taller Experimentando con suelos lo realizaron la técnico responsable del Laboratorio de Aguas y Suelo de la EEZA, Montserrat Guerrero, en colaboración con la investigadora posdoctoral del Grupo de Desertificación y Geoecología, Lourdes Luna. Los alumnos participantes determinaron la materia orgánica de distintas muestras de suelo, tamizaron para separar las partículas del suelo y observaron distintas muestras en el microscopio.

El programa de actividades lo cerrará la investigadora de la EEZA Teresa Abáigar, que visitará el 10 de febrero a un grupo de alumnos de Liceo Erasmus para hablarles de ciencia y de gacelas. Los alumnos tendrán la oportunidad de conocer de cerca la labor en temas de conservación de especies amenazadas, en la que la investigadora trabaja desde hace años.

Los jóvenes pudieron conocer distintos campos de las investigadoras en diferentes terrenos. Alumnos del colegio Virgen del Mar de 4º de la ESO acudieron a la Estación Experimental de Zonas Áridas para dar rienda suelta a su curiosidad científica. Fue una mañana agradable y dedicada las mujeres en el mundo de la ciencia.