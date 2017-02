Benahadux festeja un febrero marcado por las mejores tapas y vinos

La gastronomía va a estar muy presente durante todo este mes de febrero en el municipio de Benahadux. Por un lado el Ayuntamiento ha organizado del 9 de febrero al 9 de marzo la I Ruta de la Tapa, que cuenta con la participación de once establecimientos de la localidad: Bar Legendario, Casa Modesto, Mini Bar Cruz, Bodega Andarax, The Old Tavern, El Galeón 1741, El Mamaíca, Vintage Café, Cervecería Mar de Tapas, Café Bar La Plaza Benahadux y Restaurante Casa Paco Colomera. Los clientes ya pueden pedir la cartilla en cualquiera de los establecimientos participantes, y poder optar al sorteo de una tablet que tendrá lugar el 10 de marzo en el salón de plenos del consistorio. Para ello es necesario realizar un mínimo de seis consumiciones por persona en los bares y restaurantes de la ruta, y votar la mejor tapa de cocina teniendo en cuenta aspectos como la originalidad, calidad de los productos, cantidad y atractivo gastronómico. El local que registre mayor número de votos recibirá un trofeo y un lote de productos donados por una veintena de empresas colaboradoras.

La alcaldesa de Benahadux, Mª Carmen Soriano, se ha mostrado muy sorprendida por la alta participación de los negocios de hostelería, así como de las empresas colaboradoras. "A través de esta ruta de la tapa, que pretendemos tenga continuidad durante los años venideros, queremos poner en valor la gastronomía local y el tejido comercial del municipio en general". La primera edil de Benahadux anima a los vecinos de la capital y del Bajo Andarax a participar en la ruta de la tapa, comprobando la variedad y riqueza gastronómica que ofrecen los bares y restaurantes de la localidad.

El otro evento gastronómico a desarrollar durante el mes de febrero, será la XXII Cata de Vinos Artesanales que tendrá lugar el sábado 18 de febrero en la explanada del Parque Central. La cata popular que organiza el Ayuntamiento, contará con la participación de numerosos cosecheros locales y de varias comarcas de la provincia de Almería.