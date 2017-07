Benjamín Hernández, nuevo presidente de la plaza roquetera

Un día después, el domingo 23 de julio, Benjamín Hernández Montanari se sentará por segunda vez en el palco presidencial para desempeñar su cargo en la corrida con toros de Hermanos García en la que comparecerán José Antonio Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y el peruano Andrés Roca Rey, que el pasado martes fue cogido en Pamplona y está pendiente su comparecencia o no.

El nuevo presidente, al concurrir los requisitos establecidos en el artículo 18.2 del vigente reglamento de Espectáculos Taurinos de Andalucía, debutará el próximo fin de semana al celebrarse del 21 al 23 de este presente mes de julio la citada Feria Taurina de Santa Ana en la Plaza de Toros de Roquetas de Mar. Benjamín Hernández fue nombrado por la Delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Gracia Fernández Moya ya que desde 2014 ejercía como suplente de esta plaza de Roquetas, por lo que no desconocía la administración responsable de su labor y actitud.

"No me pude negar a la insistencia de la Delegada"

Hernández manifestó que "pese al recelo inicial del nombramiento de titularidad por entender que con presidir la de Almería es más que suficiente y porque algún aficionado pudiera malinterpretar dicha acumulación, no me pude negar a la insistencia de la Delegada porque pone de manifiesto una confianza y satisfacción por mi hacer y mi persona que me anima muchísimo en tan ingrata y a veces difícil de entender tarea como autoridad taurina". "Un factor muy importante también para mí fueron las palabras de ánimo del presidente saliente, Adrián Salmerón, al cual le tengo un enorme respeto por su buen hacer durante tantos años".