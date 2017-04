Los gitanos alzan su voz

Reivindicar, normalizar e integrar. Son algunas de las finalidades con las que se celebró un año más el Día Internacional del Pueblo Gitano. La Fundación Secretariado Gitano y la asociación Camelamos Naquerar celebraron esta cita y entregaron la II edición de sus Premios 8 de abril.

En total, fueron diez los galardones concedidos en la segunda edición de los Premios 8 de abril. En la modalidad de empleo, se distinguió a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería (ASHAL), en su 40º aniversario, y fue su presidente, Diego García, el encargado de decir unas palabras: "Estamos muy orgullosos de que nos premie una asociación como esta, porque la integración es su norma; y a la empresa Brico Depôt, colaboradora del programa Aprender Trabajando de la Fundación Secretariado Gitano, por su apuesta por la formación y la inserción en el mercado laboral de los jóvenes gitanos. Se mostraron "agradecidos por la confianza".

Fueron un total de diez homenajeados los que recibieron los Premios 8 de Abril

En la modalidad de educación, se premió al agente de Policía Local, José Antonio Aguirre. El agente recordó una historia al recoger su galardón: "Un niño me preguntó si él podía ser policía. Le dije que no dejes que nadie te día lo que no puedes hacer; y al colegio Virgen de la Paz por su participación en el programa Promociona, una iniciativa de la Fundación Secretariado Gitano, que cuenta con financiación del Fondo Social Europeo y la colaboración de la Consejería de Educación, para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades y cuyo objetivo es evitar el abandono escolar temprano de los estudiantes gitanos. Su director, David Díaz, apuntó que "caminamos juntos en la transformación social a través de la educación".

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Vera, Yolanda Torres Santiago, recibió el premio a la 'Imagen Social' por su trabajo de fomento de la educación de niños y jóvenes gitanos y su labor de promoción de la cultura gitana. También fue la encargada de leer el manifiesto.

En la modalidad de Entidades comprometidas con la comunidad gitana se ha distinguido al Instituto Andaluz de la Juventud. En la modalidad de promoción de la cultura se ha distinguido cuatro artistas. Se trata de la cantaora Rocío Zamora, el guitarrista Hugo del Pino, la bailaora Amara Compán y la cantautora Sensi Falán.

Sensi Falán y Hugo del Pino fueron los encargados de poner la banda sonora a la cita. Alfredo Valdivia, delegado de Cultura de la Junta, señaló que "Andalucía es referente en la integración de la población gitana a nivel nacional y europeo". Además, anunció que la Junta va a aprobar este año la Estrategia Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana de Andalucía 2017-2020 y significará "un instrumento de intervención adaptado a la nueva realidad de la población gitana".

La presidenta de la asociación Camelamos Naquerar, Josefa Santiago, y la coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano, María Dolores Ramón, señalaron que trabajan "para buscar la solidaridad y el apoyo del conjunto de la sociedad hacia la comunidad gitana".