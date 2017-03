Un 'press trip' por la provincia para llegar al turismo de EEUU y Reino Unido

El destino Costa de Almería va a recalar en los diarios y prensa especializada de los Estados Unidos y Gran Bretaña gracias al 'press trip' que el Servicio Provincial de Turismo ha organizado para la editora y escritora Claire Hopley.

Durante dos jornadas, la periodista ha tenido la oportunidad de recorrer los principales atractivos turísticos de la provincia de Almería de la mano del Servicio Provincial de Turismo con el apoyo empresas y ayuntamientos de la provincia. Hopley ha conocido el modelo agrícola almeriense, con una visita a las instalaciones de Clisol Agro y las explicaciones de Lola Ferrón.

Autora de libros sobre historia culinaria, por lo que favorecerá la gastronomía almeriense

Además, ha conocido en profundidad la variada gastronomía de la provincia, la Alcazaba de Almería, diferentes enclaves de la ciudad y los baños árabes de la Plaza Vieja. El tour por la provincia, que se enmarca dentro del recorrido por el territorio andaluz que se ha organizado con el apoyo de la Oficina Española de Turismo en Nueva York y la Empresa Pública para la Gestión del Turismo de Andalucía, ha culminado con una visita guiada por las joyas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar con última parada en la Isleta del Moro.

Cabe destacar que esta escritora especialziada en viajes y gastronomía publica sus artículos con regularidad en periódicos y revistas tales como The Boston Global, The Washington Times, The Daily Hampshire Gazette y British Heritage Travel. Además, en el Reino Unido también han sido publicados sus reportajes en The Guardian, Woman's World, entre otras publicaciones.

A su vez, es autora de libros sobre historia culinaria y cocina, publicados en ambos países, por lo que su incursión en la gastronomía almeriense podrá verse reflejada en otras publicaciones.

El objetivo del viaje es el de recopilar toda la información posible sobre distintos ámbitos turísticos que la provincia de Almería ofrece al visitante, sobre todo centrándose en el legado que la civilización árabe dejó como herencia culinaria, y monumental.