Cambio radical por ANDA

En uno de los negocios con más historia de la capital, El Zapatero de la Abuela, se encuentra María Jesús Sánchez Ortega, renovada y lista para afrontar el día a día después de superar un nuevo reto. Ha sido la segunda protagonista de Tu Gran Cambio Almería, una iniciativa que pretende hacer un calendario solidario a favor de ANDA (Asociación de Niños con Discapacidad de Almería) para recaudar fondos.

Lo primero que quiso cambiar eran las cifras que le indicaba su báscula. "Empecé a través de un propósito de adelgazamiento en septiembre, seguido por una nutricionista, Yolanda, y realizando pautas de alimentación y deporte", asegura.

La protagonista, siempre con mucho humor, explica cuáles son los mayores cambios que ha percibido: "Los he notado por supuesto en la imagen física. También en el pelo y en la cara que no sabía yo que era tan guapísima. En el cuerpo, he pasado de tener una talla 50 a una 44".

María Jesús Sánchez apunta que "voy a intentar seguir los consejos, aunque el día a día es un poco tedioso a la hora de buscar hueco para uno mismo, pero procuraré seguir cuidándome en la medida de mis posibilidades".

El estilista se muestra feliz por el resultado: "Después del cambio no podía parar de sonreír y de mirarse al espejo. Sus palabras eran: ¡Madre mía como puedo estar así de buena! ¡Nunca me he visto así!".

Regal señala que es lo que consiguen con este trabajo: "El equipo tratamos de subir el autoestima de nuestro voluntario, queremos hacer crecer su seguridad y sobre todo hacer que se mimen. En estos momentos de locura de trabajo queremos que cada uno se dedique un tiempo para cuidarse".

La protagonista también decidió que se notara el trabajo con un plan de adelgazamiento. "María Jesús sabía que su cambio sería en febrero y se propuso perder peso para que su cambio fuera más visible y ha sido un reto conseguido, perfecto para ella, para nuestro equipo y por una buena causa", dice sergi Regal. El estilista destaca el trabajo de la participante y cómo ha sido el proceso: "Con su esfuerzo nos ha hecho más fácil el trabajo. Como estilista he querido marcar su forma. Debemos destacar el trabajo de peluquería y tratamientos de piel para dar luz y vitalidad a su piel".

El equipo lo conforman: Estilismo-vestuario por Sergi Regal Ceremonias; peluquería y maquillaje a cargo del Salón de belleza MH; la fotografía de Hugo Sanort; Complementos A&K (A-paresy K-lokura) y el calendario final correrá a cargo de Timbrados Rotapel. La selección no está cerrada y quedan 10 cambios. Los interesados deben enviar foto de cara y cuerpo entero a svmoda@hotmail.com o llamar al 950142507.