Canto gregoriano por los 500 años de la muerte de Cisneros

Voces al unísono bajo una atmósfera religiosa que embriagaba la Iglesia del Convento de San Luis. La Schola Gregoriana Hispana interpretó un repertorio en torno al cardenal Cisneros con motivo del V centenario de su muerte (1436-1517).

El concierto se celebró bajo el nombre de Del canto hispánico a la polifonía en la época de Cisneros. Esta cita se convierte en el único mecenazgo de esta edición a cargo del farmacéutico Dionisio Motos Gómez. Este tipo de patrocinio comenzó el año pasado y el primero en hacerlo efectivo fue el concejal Dietmar Roth.

El grupo vocal no empezó a actuar en el altar sino que avanzó desde la puerta de la Iglesia hasta coger la posición que tendría en todo el concierto. La primera parte del concierto se tituló Canto Hispánico y contenía las siguientes piezas: Deus miserere (Preces), Ecce ego (Responsorio, Liturgia Difuntos) y Dies mei (Responsorio, Liturgia Difuntos).

No necesitaron el acompañamiento de ningún instrumento, solo con sus voces consiguieron llenar de musicalidad la noche del domingo. Consiguieron llevar a los asistentes a más de 500 atrás. La segunda parte estaba dedicada a los Cantorales de Cisneros con las siguientes piezas: Per gloriam nominas tui (Antífona, Ante Missam, Cantoral III, f.2r); Sanctus Deus (Versos, Cant. I, f.126v), Dominus regnavit (Antífona, Praelegendum, Circuncisión del Señor, Cant. I, f.19v); Estatuit Dominus (Lauda, Post evangelium, Cant. IV, f.46v.); Offerte Domino (Antífona Ad sacrificium, Cant. I, f.36r); Rito de paz: Gratia Dei Patris (Saludo del celebrante, Cant. III, f.16v) y Pacem meam do vobis (Antífona, Ad pace, Cant. II, f.5r); Gustate et videte (Antífona, Ad confractionem panas, Cant. II, f. 9v); y Refecti (Antífona, Post communionem, Cant. II, f.11v).

Uno de los componentes del grupo se retiró, subió al púlpito e interpretó un solo desde lo alto, para hacer lo mismo otro de los miembros pero que estaba integrado en el altar con el resto. La sobriedad era uno de los ingredientes principales de la Schola Gregoriana Hispana durante su actuación. Obtuvieron un sonoro aplauso al término de este bloque.

La tercera parte se basó en la Polifonía en la época de Cisneros con Domine, non secundum (3 v.i.) Juan de Anchieta, c. 1462-1523; Adoro te, Domine Iesus Christie (3 v.i.) Francisco de Peñalosa, c.1470-1528; y Precor te, Domine (4 v.i.) Francisco de Peñalosa.

En este tercer bloque consiguieron captar mucho más la atención del público porque consiguieron mayor musicalidad y sonoridad en sus intervenciones. La polifonía aportó a estos temas una gran belleza. El público no dudó en aplaudir con un fuerte aplauso y en levantarse de sus butacas.

Un total de doce miembros homenajearon a Cisneros y lo compusieron: José Manuel Baena, Carlos Barandika, Francisco Miguel Callejas, Juan Carmona, Raúl Galera José Luis Hellín, Antonio Jiménez, Juan José Lupión, Antonio Peralta, Jorge Rodríguez y Juan Antonio Rodríguez. La dirección corrió a cargo de F. Javier Lara.

La Schola Gregoriana Hispana fue fundada en 1984 por Francisco Javier Lara. Su repertorio fundamental está compuesto por canto mozárabe y gregoriano en el que siguen las directrices marcadas por la escuela semiológica de Dom Eugène Cardine, y primeras polifonías. Con este repertorio ha realizado una importante labor de difusión a través de centenares de conciertos por toda la geografía nacional. Ha actuado en los principales festivales y encuentros de música del país, además no han faltado diferentes grabaciones destacadas.