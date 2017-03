Carboneras y Balanegra, imagen de dos cupones de la ONCE

Las localidades almerienses de Balanegra y Carboneras van a ser las primeras de Andalucía en protagonizar el cupón de la ONCE dentro de la nueva serie monográfica que, bajo la denominación genérica de Mi pueblo se dedica a los municipios con nombres singulares. En concreto, Balanegra, será el motivo del sorteo del próximo miércoles, 15 de marzo, con una imagen de su avenida y el monumento que da entrada al municipio, mientras que Carboneras, será protagonista al día siguiente, jueves 16, con una hermosa perspectiva de la playa de los Muertos.

Once millones de cupones entre los dos sorteos promocionan así a los dos pueblos almerienses en toda España, a través de la red de ventas de la ONCE, con una serie de cupones que consta de 91 sorteos (de lunes a jueves) y que incluye, entre otros municipios andaluces. El presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, los alcaldes de Carboneras y Balanegra, Salvador Hernández y Nuria Rodríguez respectivamente, y el director de la ONCE en Almería, Pascual Gualda, presentaron la imagen de estos dos cupones, que son los primeros de Andalucía que se celebran dentro de esta nueva serie monográfica.

Amat agradeció la colaboración que presta la ONCE a la provincia de Almería en materia de empleo, bienestar social y, en este caso, en promoción. También ha agradecido que hayan elegido estos dos municipios de la provincia de Almería para esta serie especial que sólo incluye a 91 de todo el país. Aseguró que "sería muy bonito que en estos dos sorteos el azar se acordara de la provincia de Almería". Gualda se mostró "orgulloso" de que dos municipios almerienses sean los primeros en protagonizar la lista de pueblos que serán motivo de cupón este año. "No es más que una excusa para volver a poner el foco en la Sierra de Gádor, en la comarca del Poniente almeriense, o del Levante almeriense, o del parque natural del Cabo de Gata-Níjar -sostuvo-. Una excusa para presumir de Almería y de su potencial, de su patrimonio natural y su desarrollo sostenible, de la belleza de su paisaje y de sus calles", dijo, al tiempo que ha resaltado que no hay mejor escenario para presentar estos cupones que la casa de la provincia. El alcalde de Carboneras agradeció "la impagabla campaña de publicidad" y que la Diputación sea la "primera ventana" en la que se va a difundir un cupón que espera que se reparta "como agua fina". La alcaldesa de Balanegra agradeció a Diputación todo el soporte que le presta a esta municipio y ha asegurado que el municipio ha sido agraciado con la suerte por el sólo hecho de haberlo elegido: "No hay campaña que pueda superar la repercusión de poder aparecer en los cupones de la ONCE".