La Catedral de Almería se moderniza con una página web muy visual

La Catedral se moderniza y ya tiene a su disposición una nueva página web para todas las personas que quieran conocer con detalle su historia, un logotipo y desde hace nueve meses funciona con audioguías para las visitas. Ayer se conocieron las claves de la renovación de este patrimonio de los almerienses.

Francisco Moya Ramos, responsable de Artisplendore, explicó la edición del nuevo logotipo: Es sencillo, amable. Representa la cúpula del prebisterio. Es una imagen limpia y el elegante que dota a la Catedral de un gran atractivo para el visitante".

La introducción del audioguía Vocces ha sido un gran acierto: "No es solo un aparato, es un servicio. Si no hay información, no se gana conocimiento. Está en español, inglés, francés y alemán. Queremos incorporar el holandés y al italiano. El software lo tenemos en más de 30 monumentos de toda España, y en uno en Italia".

Una de las grandes novedades es la página web www.catedralalmeria.es: "Está adaptada para todos los dispositivos. Apuesta por la buena fotografía por su poder de información. Además, un buen diseño y fácil navegación donde se potencian las bellísimas imágenes. Se pueden apreciar las distintas partes y elementos arquitectónicos".

El balance de visitas realizadas desde abril a diciembre de 2016 ha sido positivo: 46.350 visitantes totales, 16.796 de entrada general y 9.732 de entrada reducida, 12.123 vinieron en grupo. Por este orden, las principales nacionalidades que más han visitado la Catedral han sido: España, Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, Estados Unidos, Italia...

También han sido positivos los datos extraídos de las encuestas realizadas siendo 1 muy mal y 5 muy bien. Sumando los datos de 4 y 5: El 93,53% asegura que la Catedral ha estado acorde a sus expectativas; el 94,61 le ha encantado que la audioguía esté incluida en el precio de la entrada; el 94,59% recomendaría la visita a sus familiares y amigos; el 98,83% valora muy positivamente la atención recibida; y el 91,52% le ha parecido interesante y completa la visita. También presentaron un spot de dos minutos.

El obispo de Almería, Adolfo González Montes, apuntó que "años atrás buscábamos algo así, que se lograra un atractivo turístico. Queríamos poner en valor el significado de lo que representa. Los ingresos permiten mantener el conjunto. Los fieles son los que realizan las aportaciones con la Iglesia Diocesana".

El obispo se muestra muy satisfecho con el servicio prestado: "Con estas visitas se facilita al visitante un equipo de guías para que puedan conocer la Catedral en su propia lengua. Es un acierto. La Catedral tiene un valor singular. Necesitó ser fortificada para defenderla y por dentro es una filigrana. Desatender la Alcazaba o la Catedral es echarse arena en los ojos. A la Catedral no se le tiene el debido respeto".

González Montes, ante el visionado del spot, propuso que se podría proyectar "en una visión rápida mientras los visitantes están sacando las entradas".

Otras de las acciones que se van a llevar a cabo es la venta de entradas a través de internet: "Ahora mismo no está, pero lo tendremos para la temporada alta".