Celebración del tercer aniversario de la emisora SI FM en una gran fiesta

El próximo domingo 12 de febrero, a las 17:00 horas, en el Teatro Cervantes de la capital almeriense se celebrará el tercer aniversario de SI FM con artistas y grupos almerienses.

Desde la emisora SI FM (99.5 y 89.8) aseguran que "este evento es el que más artistas y grupos almerienses reúne (10 bandas y 2 solistas) en la historia de Almería sin ser un concurso".

Con este cartel, se escuacharán un total de 4 horas y será retransmitido en directo por SI FM. Los protagonistas serán: Rolenzos, Los Vinilos, The New Wave, The Fried Potatoes, Casino Boogie, Norek, Chelo&Cía, J.J. Fuentes, Lestrade, Álex García, Germania 241 y Justo Mullor y Malas Compañías.

Se contará con las apariciones estelares de Paco Calavera, Kikín, Alvarito y Pepe Céspedes. La venta de entradas será en Almería: Taquilla del Teatro Cervantes y Jarapa Music Pub; Aguadulce: Discos BPM y Heartbreak; Urbanización de Roquetas de Mar: Cervecería Mr. Beers; Adra: MusicCafe Blaky; El Ejido: Radio Poniente; y en www.todaslasentradas.com.