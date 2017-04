Charla de Álvaro Domecq en el Museo de la Guitarra

El Museo de la Guitarra de la capital se llenó para escuchar al ganadero de Torrestrella, en un coloquio que bajo el titulo Toros y Vinos organizaba el Foro Cultural 3 Taurinos 3, con la colaboración de Francisco Morales, gerente de Entrefinos.

Tras las palabras de bienvenida al acto por el presidente del Foro 3 Taurinos 3, Juan Aguilera, quien esbozó la figura de Álvaro Domecq, siendo Juan José de Torres, quien a través de la palabra y de imágenes, fue acercando desde los inicios hasta nuestros días, lo que fue, es y será la familia Domecq en Jerez.

Domecq destacó su pasión por los caballos, por la ganadería y por el vinoEl ponente contó con una gran ovación y firmó en el libro de honor por el Foro

Tras la presentación minuciosa y detallada, fue el propio Álvaro, quien se congratuló de estar en Almería, de recibir el cariño de sus gentes, "me han dado un álbum con las actuaciones en la plaza de toros, que joven y apuesto, no recordaba algunos de los triunfos conseguidos, me he sentido enormemente agradecido a Fernando Díaz", quien le hizo una recopilación muy detallada de los periódicos de las fechas en que actuó.

"Mi pasión por los caballos, por la ganadería y por supuesto por el vino, fue relatando con minuciosidad y detalle sus pasiones, la de una familia de Bodegueros, que han vuelto a reactivar, de la misma manera que años atrás se elaboraban los caldos en las barricas".

"Fui pionero con la creación del espectáculo como bailan los caballos, ha sido mi santo y seña, con ellos he recorrido muchos lugares que me han permitido cosechar buenos amigos, como Manolete o el propio Rey, he tenido la oportunidad de hacer el paseíllo en las plazas más importantes, como la México, Madrid, Sevilla, son cosos en los que he dado todo mi conocimiento sobre las monturas, el caballo es un animal muy inteligente".

Álvaro Domecq subrayó que "para esta temporada tengo una camada muy seria y casi toda vendida, para ser lidiada en la Maestranza y ferias importantes, la variedad de capas es algo característico de las reses que pastan en los Alburejos, no dejéis de venir a la esta finca, disfrutareis de la naturaleza, de los toros, de los caballos y del vino de Jerez".

Tras recibir una cerrada ovación y firmar en el libro de honor del Foro, departió con los presentes de forma sencilla y cercana, brindando posteriormente por una temporada que se presenta muy interesante.

Fue un acto muy emotivo y lleno de momentos que gustaron a los aficionados. Una cita muy importante y llena de historia.