Charla para sentir la emoción de 'El imparable renacer del corazón'

Un accidente le cambió el concepto de la vida y de sus pensamientos y le sirvió para escribir el libro El imparable renacer del corazón. Andrés Espinosa imparte hoy una charla bajo el título Sentir lo cura en el restaurante Tetería Aloe a partir de las 20:00 horas.

Espinosa explica cómo nació esta publicación: "La idea o intuición se origina tras la vivencia que tuve durante un grave accidente de tráfico que cambió el curso y rumbo de mi vida. Desde ese momento me vi en la libre obligación de escribir este libro para compartir la experiencia, para que se supiera que otra vida dentro de esta es posible. Hasta que no me he visto preparado para ello, no lo he escrito, aunque en realidad fue el libro el que llamó a mi puerta y me dijo ya es el momento. De modo que este libro ha llevado 15 años de gestación y uno de parto".

El autor explica que cuando tuvo el accidente sintió "amor, dicha, vacío, lleno, todo en uno, realmente es inefable, no podría transmitir lo que viví con palabras. Luego perduró en mí una paz y calma mental no conocida hasta la fecha, que paulatinamente fue disminuyendo con el paso del tiempo y la entrada del miedo. Mi ego se resistía, no estaba trabajado aún, y no entendía lo que había ocurrido. Fue como una despersonalización acelerada y traumática que tuve que ir integrando con los años y mi proceso evolutivo o de sanación. Digamos que me fue mostrado el punto de llegada, nuestro centro, lo que somos en esencia y hacia donde dirigir mi proceso de búsqueda. Fue un suceso de liberación que cuenta con múltiples denominaciones".

Para el autor, este momento ha sido en su vida un "un giro de 180%, lo material, los logros y objetivos profesionales, laborales, económicos, reconocimiento de esta sociedad y cultura basada en la competitividad, perdieron todo el valor que les tenía atribuidos. Aunque en realidad no lo perdió, pues nunca tuvo un valor real, solo es una ficción. Todo cambió de repente, con el tiempo, este cambio abrupto, me generó inestabilidad, conforme el ego recuperaba su sitio aparecieron los miedos, este fue desplazando ese estado de paz y dicha conseguidos, pero ya nunca volvió a ser igual, nunca volví a ser el mismo. Mi vida desde ese momento se centró en la búsqueda, ninguna otra cosa despertaba mi interés, hiciese lo que hiciese, lo hacía desde ahí, no entiendo la vida de ninguna otra forma desde entonces. Fue tal que así, que en ese caminar hacía el despertar, dejé lo más sagrado, perdí la propia familia".

Espinosa señala que esta publicación sirve de ayuda: "Este libro sin pretenderlo y de alguna extraña forma puede llegar a ser un manual de vida, cuenta con las mejores recetas de mi recorrido por varias escuelas, incluida la universidad. Debido a ello, les puede ser de utilidad a lectores diversos; desde buscadores a encontradores, terapeutas holísticos y psicólogos cognitivos-conductuales. Es el resultado de la integración de varios mundos hasta ahora aparentemente separados, el mundo espiritual, el científico, las terapias humanistas, integrativas y alternativas, chamanismo, varias escuelas de meditación… y todo ello, fundido y aderezado en el mismo sujeto experimental, que a su vez, es el experimentador, es decir, yo mismo".

El autor dice que la obra hay que meditarla: "Como el lector comprobará durante su lectura, es un libro para integrarlo, no es algo meramente intelectual, ya que conforme se avanza en lo conceptual, voy exponiendo ejemplos prácticos con sucesos de mi propia vida, donde el lector se podrá identificar para su sanación, a modo de terapia grupal, pues resonará con algunos de los acontecimientos vitales que en estas páginas relato, a fin de cuentas, universales humanos".