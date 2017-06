Denis Urubko, el alpinista de los 14 ochomiles en una conferencia

Ama la montaña se aleja de las corrientes y sigue sus propias pasiones. Denis Urubko fue el encargado de impartir ayer por la tarde una conferencia en sobre montañismo con una alta afluencia de público.

El alpinista aconsejó que cada uno siguiera lo que le dictara el corazón: "He hecho 21 veces cimas de 8.000 metros. Subir un 8.000 no es nada fácil. Cada uno tiene que marcarse una meta interesante para él mismo, para los amigos... Lo que tiene que hacer cada uno no es seguir las corrientes, sino seguir su propia motivación y realizarse a su manera".

Uno de sus logros es escalar los 14 ochomiles del planeta en tan sólo nueve años (entre el 2000 y el 2009): "No tengo una motivación específica sino que hago lo que me gusta hacer, que es subir montañas".

El aventurero señala que siente una gran satisfacción a la hora de escalar montañas: "Hay tres razones principales: La primera es la aventura; la segunda es la meta, el hacer algo que otra gente no hace o hacerlo mejor; y la tercera, es el plano artístico, como por ejemplo hacer una nueva ruta, es una forma de expresarse artísticamente. Respeto mucho quien se mueve de esta forma, que lo hace desarrollando su inquietud personal. Dar las gracias a las administraciones y a Javier Campos que ha hecho de intermediario para que esté aquí".

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Segura, apuntó que "es un orgullo contar con Dennis Urubko, uno de los mejores montañeros a nivel mundial".

La diputada de Deportes, Ángeles Martínez, dijo sobre la presencia del ruso que "es una satisfacción para todos disfrutar de esta conferencia. En la provincia de Almería las actividades en la naturaleza y relacionadas con el montañismo están creciendo y están teniendo más demanda. Es un alpinista reconocido a nivel mundial, y lo que va a hacer es animarnos a seguir en esta línea".

Emilio Martínez, delegado almeriense de la Federación Andaluza de Montañismo, aseguró que "el año pasado tuvimos a Sebastián Álvaro, Alex Txikon, hoy a Denis Urubko y de camino viene Juanjo San Sebastián. Para nosotros es un lujo contar con estas figuras de primer nivel".