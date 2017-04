Desfile para visibilizar la fibromialgia

Solamente hay que tener ganas e iniciativa para desfilar sobre la pasarela. Usuarias de la Asociación de Fibromialgia de Almería lucirán diferentes estilismos como modelos el próximo 21 de abril en el Ah Hotel Avenida Almería bajo la dirección de Norelkys Medina, directora de Agency Franchesca Business&Model.

Medina señala que "son 26 modelos de la Asociación, 4 chicas y 6 chicos todos de mi escuela. Algunos son representantes de la provincia en certámenes de belleza como el Miss&Mister Pacific World de Almería, Mister Global de Almería, Mrs Globe Spain...".

La recaudación irá destinada para las terapias necesarias para AFIAL

Norelkys Medina explica cómo nació esta cita: "Soy preparadora de modelos para certámenes, y en una de las reuniones de equipo en diciembre del 2016 pensé que se debía hacer las campañas basadas en hechos de la vida real. Una de mis reinas sufre diariamente en dos personas la enfermedad invisible de la fibromialgia y quise darle visibilidad. Llevo meses trabajando en ello para llevarlo a cabo, cambiando la pasarela con la participación de las mismas afectadas por esta enfermedad y a su vez mostrando que todos somos iguales, sin diferencias ni discriminación física. Queremos apoyar a que en las pasarelas del siglo XXI se vean las modelos reales".

El objetivo es recaudar fondos para ofrecer terapias a sus usuarios: Actividades de rehabilitación que realizan para mejorar la calidad de vida de las socias y socios. Las actividades que llevan a cabo anualmente son: Ejercicios Acuáticos; Escuela de Espalda ambas dirigidas por un monitor especializado; Atención psicológica individualizada, así como terapia de grupo impartida por una psicóloga; Taller de estimulación Cognitiva; En cuanto al asesoramiento legal y jurídico la Asociación cuentan con un abogado y una trabajadora Social. "A todos estos profesionales que forman parte de la plantilla de AFIAL hay que pagarle sus salarios, hay que destacar que las subvenciones que reciben no son suficientes para cubrir estos gastos y es por ello que necesitan recaudar dinero para poder seguir ofreciendo estos servicios a los afectados de Fibromialgia", apunta Medina.

Los ensayos ya está dejando las primeras impresiones en la directora de la agencia: "Para trabajar con personas con cualquier grado de discapacidad primero se necesita paciencia, compresión y además adaptarte a sus necesidades. No todos lo logran, sí es cierto que me han sorprendido unas cuantas. Tienen gracia que la llevan desde siempre, estaba dormida y yo me encargado de reactivarla. Nos vemos una vez por semana en la Asociación de Fibromialguia de Almería para los entrenamientos".

Norelkys Medina asegura que la ilusión de las modelos es tremenda: "Es impresionante lo animadas y renovadas que se encuentran estas modelos, aún así con sus crisis que presentan en distintas fases de esta enfermedad que se caracteriza por un dolor muscular crónico de origen desconocido, mis modelos con muletas, no se pierden un ensayo, y con muchas ganas de que llegue el día".

Los encargados de organizar la cita son la Asociación de Fibromialgia de Almería y Agency Franchesca Business&Model. Los colaboradores son: FAAM, Imprenta Almanzora, Ah Hotel Avenida Almería, Tony García-Espacio Gastronómico, Mrs Globe Spain, Antonio Hermosa, Belbel Complementos, Suitie, Manos D Magonolia, Sergi Regal Ceremonias, Marisa Peluquería Unisex, La Pelukeria's, Laura Guiraldo y Dj Richard Soler BCN.