Diario de una mesa, el placer de leer un buen libro

Diario de una Mesaes, o puede ser, un libro de cocina, un libro de poesías, de relatos. Una conversación entre los autores repleta de texturas, sabores, colores y olores que hacen que sea un libro distinto, con un contenido variado e intenso. Podemos resumir diciendo que es una "sinfonía escrita cuatro manos", las manos de Juan Pablo Felipe y Cleopatra Smith. La publicación se presenta el 30 de marzo, de 20:00 a 22:00 horas, en el Museo de la Guitarra de Almería. Está organizado por el Foro Almería Centro con la colaboración del Ayuntamiento.

Juan Pablo Felipe, chef ejecutivo, director de múltiples complejos hoteleros y de restauración por distintas partes del mundo. Ha impartido clases en la Universidad a nivel de Máster. Miembro del Club de Oro de la Mesa Andaluza.

Galardonado con varios premios de Poesía a Nuestros Mayores,; premio Madrid Excelente del Ayuntamiento de Madrid al tiempo que recibe la Insignia de Oro de Almería, concedida por el Ayuntamiento de Almería en reconocimiento por la promoción a la Ciudad, su Cultura y Gastronomía (junto a Juan y Medio).

Cleopatra Smith, de madre española y padre escocés, nació en Madrid. Debido al trabajo de su padre, tuvo la oportunidad, desde muy niña, de vivir en varios continentes y países: Europa, Centro América y África Oriental. Actualmente está afincada en la costa de Almería, desde donde se decide y se lanza a la escritura.

Algunos de sus relatos basados en su amor por la enología, han sido galardonados con varios premios: Besos al Vino o Y todo comenzó con una copa de vino (finalista en el concurso de la bodega Solar de Samaniego), o "Alma de escritor" galardonada con el primer premio Internacional Mil palabras de la editorial Javisa.

Enamorada de un Fantasma es su obra más reciente. Reeditada con el diseño del sello James Crawford Publishing, trata sobre como el amor lleva a la locura. Su antología Las Historias de María es un compendio de contenido erótico sobre las primeras experiencias de una joven en el campo del amor y el sexo.

Otra de sus obras transcendentales es Mis viajes por el mundo después de la muerte. En ella explica que solo están muertas aquellas personas que ya no tienen ilusión, sueños, anhelos y deseos de sentir la vida. Porque se puede volar cuando el cuerpo no nos acompaña gracias a la mente y vivir un sinfín de historias y vivencias. Solo con la imaginación se puede llegar a conocer el amor, viajar por el mundo, ser feliz de cien y una maneras y un ejemplo de fuerza para los demás. Porque todos somos necesarios y valiosos para alguien, sea cual sea nuestro estado y situación. Porque no importa el tiempo que se nos permita estar en la tierra, siempre podemos dejar unas letras a modo de recuerdo y eternidad.