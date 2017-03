Diego Ventura, triunfador en la que abrió el ciclo taurino en la capital

El tiempo acompañó para que el coso de la Avenida de Vilches diese la bienvenida a la temporada taurina 2017, por tercer año consecutivo, con un festival taurino mixto con picadores. Los aficionados que renunciaron a eventos deportivos o cofrades programados a la misma hora en la capital, pudieron disfrutar de un gran festejo con toreo de todos los gustos. Antes del inicio del espectáculo, a las doce del mediodía, los alumnos de la Escuela Taurina de Almería saltaron al ruedo con una pancarta reivindicando la Fiesta de los toros antes del paseíllo.

El rejoneador portugués Diego Ventura, triunfador de la temporada 2016 en el arte del toreo a caballo, fue el que abrió el festival. Estuvo entregado, una vez más, el jinete e hizo levantar los primeros aplausos del respetable tras dos buenos rejones de castigo y dos buenos pares de banderillas largas colocadas al quiebro. Con Remate, el conocido caballo albino, puso las tres banderillas cortas al violín. Con este mismo colocó una rosa antes de poner un gran rejón de castigo con el que se arrodilló el novillo-toro de 402 kilos de peso. El presidente, Benjamín Hernández, le concedió las dos orejas tras petición mayoritaria.

Francisco Rivera 'Paquirri' abrió la terna a pie. Lidió a un novillo de 433 kilos de peso que no se lo puso nada fácil, dándole incluso algún susto que otro y también a uno de sus subalternos al que arreó en el quite de banderillas. El madrileño estuvo voluntarioso ante un novillo peligroso al que no pudo sacarle jugo. El diestro logró una estocada completa algo tendida con la que su enemigo se echó al suelo, siendo premiado con una oreja y la vuelta al ruedo.

El tercero en pisar el albero de Almería fue David Fandila 'El Fandi'. El granadino se entregó, una vez más, al público almeriense que tan calurosamente lo recibe siempre. Lidió el diestro un novillo-toro de 475 kilos que tuvo un gran comportamiento y una presencia aceptable. Hizo un quite por lopecinas antes de poner las banderillas. El público le pidió un cuarto par de banderillas tras tres grandes pares y éste puso el último al violín. Ya con la muleta, comenzó la faena de rodillas y dio buenos muletazos por el izquierdo. Con el acero, pinchó El Fandi a la primera y a la segunda logró una estocada trasera. Descabelló a la primera y se llevó una oreja.

Después del protocolario descanso, esta vez para el aperitivo y no para la merienda, llegó el turno de Jesús de Almería, que sustituyó en el cartel a su paisano Francisco Torres Jerez aquejado de una lesión. El diestro local se reivindicó ante su público, familiares y aficionados como los de la peña Círculo de la Amistad que fueron a presenciar este festejo. El almeriense comenzó su faena con una media larga de rodillas bien ejecutada ante un novillo-toro, el mejor de la tarde, de 440 kilos de peso. El animal llegó a dar incluso dos volteretas sobre el albero de Vilches pero tuvo un buen comportamiento. Ejecutó Jesús de Almería una serie de molinetes antes de lograr una gran estocada con la que se arrodilló el novillo-toro. Fue premiado con la oreja y fuerte petición de la segunda por parte del respetable.

La magia de la tarde la puso el madrileño Alberto López Simón, triunfador de la temporada taurina 2016. El joven diestro, que abrió la Puerta Grande de esta plaza de toros en la Feria agosteña, estuvo sensacional tanto con el capote como con la muleta con multitud de recursos técnicos y artísticos. El torero de Madrid comenzó con unos estatuarios tanto su faena con capote como con la muleta. Realizó varios circulares a su enemigo de 430 kilos que levantaron los aplausos del público. Logró una media estocada en su primer intento y tras un aviso descabelló a la primera, siendo premiado con una oreja.

El susto del festival lo dio el novillero local José Cabrera, el cual salió a por todas ante su público recibiendo a su novillo de 400 kilos a porta gayola. Tras una magnífica tanda de banderillas, Cabrera fue cogido por su enemigo y quedó unos segundos aturdido. Tras recuperarse dio el do de pecho ante el peor novillo del festival. Lo intentó el novillero quien logró una estocada a la segunda, siendo premiado con un apéndice.