Diputación y ONCE presentan los cupones protagonizados por Carboneras y Balanegra

Las localidades almerienses de Balanegra y Carboneras van a ser las primeras de Andalucía en protagonizar el cupón de la ONCE dentro de la nueva serie monográfica que, bajo la denominación genérica de ‘Mi pueblo’ se dedica a los municipios con nombres singulares. En concreto, Balanegra, será el motivo del sorteo del próximo miércoles, 15 de marzo, con una imagen de su avenida y el monumento que da entrada al municipio, mientras que Carboneras, será protagonista al día siguiente, jueves 16, con una hermosa perspectiva de la playa de los Muertos.

Once millones de cupones entre los dos sorteos promocionan así a los dos pueblos almerienses en toda España, a través de la red de ventas de la ONCE, con una serie de cupones que consta de 91 sorteos (de lunes a jueves) y que incluye, entre otros municipios andaluces, localidades como Espera en Cádiz, Cabra en Córdoba, Dúdar en Granada, Guarromán en Jaén, Carrtraca en Málaga o El Rubio en Sevilla, entre otros.

El presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, los alcaldes de Carboneras y Balanegra, Salvador Hernández y Nuria Rodríguez respectivamente, y el director de la ONCE en Almería, Pascual Gualda, han presentado hoy la imagen de estos dos cupones, que son los primeros de Andalucía que se celebran dentro de esta nueva serie monográfica.

Amat ha agradecido la colaboración que presta la ONCE a la provincia de Almería en materia de empleo, bienestar social y, en este caso, en promoción. También ha agradecido que hayan elegido estos dos municipios de la provincia de Almería para esta serie especial que sólo incluye a 91 de todo el país. Asimismo, ha asegurado que “sería muy bonito que en estos dos sorteos el azar se acordara de la provincia de Almería”.

Gualda se ha mostrado “orgulloso” de que dos municipios almerienses sean los primeros en protagonizar la lista de pueblos que serán motivo de cupón este año. “No es más que una excusa para volver a poner el foco en la Sierra de Gádor, en la comarca del Poniente almeriense, o del Levante almeriense, o del parque natural del Cabo de Gata-Níjar –sostuvo-. Una excusa para presumir de Almería y de su potencial, de su patrimonio natural y su desarrollo sostenible, de la belleza de su paisaje y de sus calles”, ha dicho, al tiempo que ha resaltado que no hay mejor escenario para presentar estos cupones que la casa de todos los pueblos de la provincia.

Por su parte, la alcaldesa de Balanegra ha agradecido a Diputación todo el soporte que le presta a esta municipio y ha asegurado que el municipio ha sido agraciado con la suerte por el sólo hecho de haberlo elegido: “No hay campaña que pueda superar la repercusión de poder aparecer en los cupones de la ONCE”, ha asegurado.

Por último, el alcalde de Carboneras ha agradecido “la impagabla campaña de publicidad” y que la Diputación sea la “primera ventana” en la que se va a difundir un cupón que espera que se reparta “como agua fina”

Estos once millones de cupones que suman estos dos sorteos, ponen en valor el potencial de toda una provincia como motor de cohesión y desarrollo económico y social. “Estamos invitando a venir a conocer la riqueza que encierran estos dos municipios –destacó Pascual Gualda-. Y, de alguna manera, diciendo que ese patrimonio hay que preservarlo, cuidarlo y mimarlo y sobre todo hacerlo accesible a todas las personas más allá de sus limitaciones”.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.