Éxito en el I Festival navideño y benéfico de baile de Ana Soriano

El Teatro Apolo de la capital fue el escenario, el pasado miércoles, del I Festival Navideño organizado por la Escuela de Baile de Ana Soriano a favor de los más necesitados. Bajo el título 'Siente la Navidad, la academia realizó un total de 15 actuaciones durante la casi hora y media que duró este evento que comenzó a las ocho de la tarde.

En las tablas del Apolo se pudieron escuchar desde villancicos, modernos como el Jingle Bells Rock o All it want Christmas You, hasta los más tradicionales como los interpretados por el Coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Almería como el Son, son, son, que también participó en esta cita.

Después de la actuación del coro rociero llegó la puesta en escena de la guitarra de Antonio de Quero, el cante de Anabel Castillo y la percusión de Paquito Torres. Interpretaron villancicos flamencos como La Marimorena, La Virgen Gitana, Sevillanas de Nochebuena, Pampanitos Verdes, Los Dulces que traigo, Pobre nació o Señora Santa Ana.

En concreto, actuaron todos los grupos de la Escuela de Baile de Ana Soriano, desde las más pequeñas, que debutaron con tan solo tres años, hasta las alumnas de flamenco más mayores, muchas de estas madres de las citadas pequeñas.

En cuanto al vestuario, las alumnas utilizaron sobre todo el riguroso que marca estas fiestas navideñas como son los trajes de pastora, con faldas y mandiles y ramilletes de flores naturales cogidas en el pelo. Todo esto con la presencia, como no, de la tradicional pandereta.

Pero si hay que destacar algo de esta cita previa a la celebración de estas fiestas navideñas fue la recaudación de más de 1.100 euros que irá destinada a familias necesitadas, inscritas en las parroquias de la capital, y a una casa de acogida, con niños de 6 a 16 años huérfanos o con ladres en el Centro Penitenciario del Acebuche.