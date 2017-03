Fogones y servicios bajo las órdenes de dos mujeres en el Hotel Catedral

Comandas, servicio y una gran compenetración. El restaurante del Hotel Catedral cuenta con la dedicación y profesionalidad de dos mujeres que son las encargadas de que el cliente disfrute de una experiencia gastronómica impecable.

Cristina Biosca es la jefa de sala del restaurante Hotel Catedral y ya son seis años desde que empezó su aventura profesional: "Empecé de camarera y hace tres o cuatro años me propusieron el cargo que tengo ahora. Algunas de mis funciones son de dirección, protocolo, eventos, estar pendiente de los camareros, hacer pedidos...".

Para Biosca, lo más complicado es "conseguir que todos consigan hacer las cosas como tú quieres, principalmente, cuando yo no estoy. Todo tiene que estar perfecto y el restaurante montado a las doce. Se me da muy bien mandar. Nunca desconectas. Cuento con unos compañeros muy comprometidos con la empresa. Soy muy exigente".

La jefa de sala asegura que el ambiente del hotel "es muy bueno. Contamos con 20 habitaciones y somos como una familia. Con la jefa de cocina tenemos muy buena comunicación. Yo hago de intermediaria entre el cliente y la cocina".

La joven, de 33 años, apunta que su puesto está principalmente ocupado por hombres: "Al principio es complicado por la edad y por ser mujer. Muchos, que habían sido jefes míos en otros sitios, los he tenido a mi mando después. Muchos clientes cuando ven a un chico o a mí, van directamente al hombre como jefe. En el Hotel Catedral tienen preferencia hacia las mujeres porque somos muy eficaces a la hora de solucionar algún problema".

Ana Mª del Águila es la jefa de cocina con tan solo 25 años. "Cuento con un equipazo. Son alumnos que han salido de la Escuela de Hostelería. Somos una piña, y siempre cuento con su apoyo. Soy respetada y admirada por ellos y yo a ellos lo mismo".

La joven comenzó en la Navidad de 2015 y asegura que fue un momento muy duro "porque me enfrenté a 5.000 comensales y no conocía bien al equipo. La Navidad pasada, en cambio, fue un camino de rosas. He aprendido muchísimo. Me gusta respetar los sabores tradicionales e incluyo otros toques y texturas innovadores".

La joven es la encargada de preparar la carta del restaurante, de las jornadas y trabajar en los diferentes menús de eventos: "Piensas en la mezcla de los sabores y pocas veces fallas". El tándem de la jefa de cocina y de sala es fundamental: "Nos llevamos muy bien y nos compenetramos. Tenemos un pique cuando empieza el servicio para que el cliente cuente con la mejor atención".

La jefa de cocina destaca por su juventud. "En este puesto, los más conocidos suelen ser hombres. Con la edad que tengo siento que voy deprisa. Es la mejor oportunidad que me han podido dar. Me encantaría conseguir una Estrella Michelín o trabajar bajo las órdenes de Ángel León. Cuando llego a casa sigo probando nuevas recetas".