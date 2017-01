Fran Gómez traslada su mirada del boxeo en una exposición inédita

El fotógrafo Fran Gómez inauguró anoche la exposición 'Round Cero' en la sede de la asociación cultural La Oficina Producciones Culturales, donde permanecerá abierta al público hasta el próximo 10 de marzo. Se trata de una serie de retratos de púgiles procedentes de distintos clubes de boxeo de Almería con los que Gómez ha intentado intentado ofrecer "una mirada honesta" y "desarmada de poses estereotipadas" de estos deportistas.

Una de las particularidades de la obra de Gómez es que las imágenes están tomadas con una cámara de gran formato, poco habitual en el retrato por sus "especiales características" pero que, al mismo tiempo, "ofrece un resultado espectacular" y a su vez se traduce en una "una mirada honesta" y "desarmada de poses estereotipadas" habituales de los boxeadores.

Gómez explica que el pasado verano no pasó por un buen momento y que una de las cosas que lo ayudaron a superar ese "bache" fue descubrir el boxeo. "Recordé que era el esfuerzo, la superación y la satisfacción por superar limites físicos y convertir mi rabia y tristeza en esfuerzo. Recordé que era combatir, y eso llegó en un momento de mi vida que lo necesitaba".

Asegura que compartió entrenamiento con personas que "a pesar de tener vidas difíciles eran felices allí entrenando" y fue entonces cuando tuvo la idea de "aunar mi otra pasión, la fotografía con el boxeo". Por ello, los protagonistas de estas imágenes son sus compañeros de boxeo a los que ha ido retratando tras "estar sometidos a varias horas de duro entrenamiento".

Así, 'Round Cero' consta de una serie de 19 fotografías enmarcadas, 16 de ellas retratos, que han sido tomadas con una cámara de gran formato, pero también de un catálogo con las fotos de la exposición complementadas con otras fotografías que Gómez ha realizado con una cámara digital, con la intención de ilustrar cómo es el mundo que rodea a estas personas. Este proyecto se cierra con un vídeo con carácter documental donde el fotógrafo cuenta y muestra parte del proceso del trabajo que ha realizado, incluyendo además testimonios de personas que han estado con él en los entrenamientos y que hablan del boxeo y sus experiencias personales con este deporte.

Mantiene que su intención fotografiándolos de esta forma, "viene dada por las diferentes sensaciones que he experimentado en primera persona cuando he llegado al limite de mis fuerzas y que he ido observando de igual manera en mis compañeros. Me ha parecido interesante poder mostrar ese aspecto; como entras a entrenar sintiéndote de una forma y sales transformado física y mentalmente. Por eso he querido retratar a estas personas con sus atuendos pugilísticos y captar sus miradas tras haber pasado horas de esfuerzo".

"El aspecto psicológico es importante en este proyecto y he pensado que una de las mejores manera de mostrar dicho aspecto es con la cámara de gran formato ya que es capaz de captar imágenes con gran fidelidad y detalle. El hecho de que mis modelos estuvieran agotados y que además tuvieran que estar delante de una cámara como esta durante un rato facilitó que no pudieran mantener por mucho tiempo una aptitud de pose mostrándose tal y como se sentían", añade, a la vez que sostiene que "en estas fotografías he buscado la magia perdida que antes era inherente a la fotografía en los días en que hacerse un retrato era algo especial".

Según Gómez, 'Round Cero' es "ese otro asalto del que no se suele hablar y de las personas que trabajan duro, no solo para subirse a un ring, sino para la vida misma. Es el asalto que en mi opinión, es el mas difícil de superar y que va directamente vinculado a la experiencia vital del ser humano.