Tu Gran Cambio llega al ecuador para elaborar el calendario por ANDA

No solo es un cambio de imagen, la actitud, las ganas de vivir la vida y la ilusión por cumplir retos se convierten en algunos de los aspectos que consiguen reforzar. Gabriela y María de los Ángeles son las protagonista de mayo y junio de Tu Gran Cambio Almería, una iniciativa que pretende hacer un calendario solidario a favor de ANDA (Asociación de Niños con Discapacidad de Almería) para recaudar fondos.

La protagonista del mes de mayo se llama Gabriela y tiene 52 años. Vive en Huércal de Almería, pero procede de Argentina. Lleva ya 11 años viviendo en España junto a su marido y sus hijos. El estilista Sergi Regal explica su situación: "El resto de su familia vive en Argentina donde no ha podido volver, no ha vuelto a verlos. Comenzó con una empresa que en principio funcionó muy bien. Parecía haber cumplido su sueño, pero en poco tiempo quebró y tuvieron que volver a empezar de cero. Es una familia incansable y trabajadora".

Gabriela procede de Argentina y lleva 11 años en España y no ha podido volver a su país

Para el equipo que ha trabajado con Gabriela ha sido un auténtico placer: "Siempre regala una sonrisa e irradia felicidad. Solo hemos tenido que enseñarle un poco a mejorar su fachada. No paraba de reír y llorar cuando se vio y está eternamente agradecida. Nosotros sí que tenemos que agradecer su alegría y vendernos su imagen para la causa. Después de un buen cambio de peluquería y con las líneas adecuadas para su figura conseguimos estilizarla y realzarla".

La segunda protagonista pertenece al mes de junio y se llama María de los Ángeles. Tiene 45 años, vive en Almería, es profesora de niños con necesidades especiales, y conoce la labor que desempeñan desde ANDA. "Es mamá de dos niños y con la rutina del trabajo y de su vida se descuidó un poco. Solo ha necesitado un empujoncito para llenar su vida de color y nunca mejor dicho", dice Regal. El estilista señala qué es lo que pensó el equipo a la hora de crear su estilismo: "Pensamos en sus alumnos a los que seguro les encantaría el color de su pelo. Elaboramos el look general sin dejar de lado la elegancia y la sofisticación. Hemos querido darle el colorido y la alegría que necesitaba para que se viniera arriba . Hemos jugado en este caso con la mezcla de color del pelo y la sobriedad del blanco y negro del conjunto. En broma me decía: Me encanta pero creo que mi hija me va a decir que no sale conmigo a la calle".

Sergi Regal señala que es lo que consiguen con este trabajo: "El equipo tratamos de subir el autoestima de nuestro voluntario, queremos hacer crecer su seguridad y sobre todo hacer que se mimen. En estos momentos de locura de trabajo queremos que cada uno se dedique un tiempo para cuidarse".

El equipo lo conforman: Estilismo-vestuario por Sergi Regal Ceremonias; peluquería y maquillaje a cargo del Salón de belleza MH; la fotografía de Hugo Sanort; Complementos A&K (A-paresy K-lokura) y el calendario final correrá a cargo de Timbrados Rotapel.

Sergi Regal se dedica al mundo de la moda desde hace más de 12 años: "Siento pasión por mi trabajo. Ver las caras de felicidad de las personas a las que visto. Disfruto encontrando el equilibrio en la figura de la persona y encontrando el vestuario para cada persona. En estos últimos años, mi carrera como estilista se está afianzando contando con mis asesoramientos para sesiones de fotos, artistas como India Martínez, personas de televisión, colaborando con revistas como Interviú...".