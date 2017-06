Homenaje por su lucha contra el cáncer

Homenajear a personas que han padecido y luchado contra una enfermedad como es el cáncer fue el objetivo de Adela Navarro y el grupo de Bisbaleras que quisieron realizar este encuentro tan emotivo en el Ego Made in Gallery Restauración.

Fue un encuentro nacional porque participaron personas que venían desde Granada hasta Barcelona. El evento contó con una cena, y la posterior amenizacion, por John Navarro. "Interpreté temas que eran del agrado de las protagonistas, que estuvieron enfermas y ahora mantienen una vida normal"

Entre algunas de las canciones que interpretó se encuentran: American trilogy, Fly me to the moon, My way, Nessun dorma... "Después de la amenizacion, se alargó la velada para los que no tenían obligaciones, hasta las 04:00 de la mañana del miércoles. Fue todo un honor", aseguró el artista. Hubo muchas sorpresas, regalos y entrega de pañuelos rosas característicos de la lucha contra el cáncer.

Las homenajeadas fueron Puri, de Granada, y Conchi, de Barcelona. El principal motivo fue el reconocimiento a personas del grupo, que superaron el cáncer y se quiero valorar por su gallardía y fuerza para ello. De esta forma, disfrutaron de muchas emociones encontradas y muchas ganas de pasarlo bien. Un homenaje muy merecido a personas luchadoras que lo han conseguido por ellas mismas y por su entorno que las ha arropado durante todo el proceso.