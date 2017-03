Javier Corcobado, un canto a la victoria en el Port of Spain

Hablar sobre Javier Corcobado no es fácil. No sólo porque su carrera sea tan increíblemente extensa o porque haya trabajado en (casi) todas las disciplinas artísticas, sino porque ha alcanzado un nivel de inspiración y de sabiduría que es difícil de explicar o incluso de resumir en un breve texto. El próximo 10 de marzo, a las 23:00 horas, ofrecerá un concierto en Port of Spain (Nicolás Salmerón, 20). El precio es de 10 euros. Es un concierto casi íntimo en el que se pondrán a la venta pocas entradas con un aforo muy limitado.

Hace ya treinta y tres años que él revolucionó, al frente de Mar Otra Vez y sus siguientes proyectos, el rock en este país, aún muy comprimido en los sonidos de la Movida, e incluso lo trasladó a México, donde llegó a vivir un tiempo y marcó el camino a otros artistas españoles como Bunbury o Nacho Vegas.

Javier Corcobado llevaba unos siete años sin publicar un disco "en serio" u "oficial", como se suele decir. Sí, habían aparecido distintas colaboraciones o volúmenes de versiones. También se editó con acierto Los estertores de la democracia, que en realidad eran algunos cortes extraídos de su faraónica creación Canción de Amor de un Día.

Y seguro que hizo más cosas. Entre ellas, novelas y poemarios. Pero nada parecido a este impresionante y singular Mujer y Victoria (Lp. Industrias Bala / Gran Sol, noviembre de 2016). Por fin, un disco pensado y concebido como tal.

Mujer y Victoria se grabó el pasado verano en Valencia, en los estudios Stardust, con Sergio Devece a los mandos compartiendo la producción artística junto a Javier, y muestra el que es probablemente el mejor disco de la historia de Corcobado, acompañado de unos músicos sobresalientes y engrasadísimos: Julián Sanz, Juan Pérez Marina, Jesús Alonso y el propio Sergio.

De la dulzura de Niña preciosita a la locura eléctrica de Apotemnofilia. De la bossa al rock más agresivo. Del susurro al grito desgarrado y desgarrador.

Siempre con Corcobado entregándose y exhibiéndose como nunca y en todas sus facetas. Y dominándolas. No es madurez, es grandeza. Y amor, mucho amor, el eje sobre el que gira y crece el disco: "Sin corazón no hay pensamiento, sin corazón no hay nada", dice; o "La alegría que me da el amor me ha devuelto todo el candor". Hasta concluir con la victoria de la mujer: "De la mujer será la Victoria y así la felicidad será más duradera".