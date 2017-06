Juntos para dar vida al proyecto 'Yo me lo guiso, yo me lo como'

La Diputación Provincial de Almería ha renovado su compromiso con la labor social que realiza la Asociación ASPAPROS. El vicepresidente de Diputación, Javier A. García y el diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, visitaron ayer las instalaciones que la Asociación tiene en Viator para hacerle entrega de las subvenciones con las que la Institución contribuirá a financiar los proyectos sociales que tienen en marcha, como el de 'Yo me lo guiso, yo me lo como'.

Además, junto a la subvención nominativa, la Institución ha donado a la Asociación 300 libros de cocina de 'Sabores Almería' de modo que todo lo que recauden con la venta de los ejemplares se destine íntegramente a los fines sociales en los que trabaja ASPAPROS. En total serán 4.000 euros los que la organización recibirá con el conjunto de ambas acciones.

El vicepresidente provincial explicó el apoyo que desde la Diputación se presta a la mejora de la calidad de vida de los almerienses a través de los Servicios Sociales. "Entidades como ASPAPROS están haciendo tanto para hacer que la vida de las personas con discapacidad intelectual sea más fácil que desde las instituciones no podemos mirar hacia otro lado. Tenemos que apoyar y sumarnos a un proyecto como éste que llega cada día a más de 200 personas. No podemos ser una sociedad madura, en ningún caso, si no apoyamos la labor de colectivos que llegan donde las Administraciones no llegamos" explicó Javier A. García.

Asimismo, García puso de manifiesto que entre las prioridades de Diputación está el bienestar de los almerienses y equilibrar las oportunidades para todos los ciudadanos. "Tenemos que procurar que todos los almerienses, independientemente de donde vivan, tengan las mismas oportunidades y siempre que requieran ayuda de la Diputación, estemos a su lado como ayuntamiento de los ayuntamientos" concluyó el vicepresidente provincial.

Por su parte el presidente de ASPAPROS agradeció a la Diputación la colaboración y apuesta continua que hacen "no sólo con este proyecto, sino con todas las iniciativas que llevamos a cabo desde la Asociación".

Cristóbal García explicó que la subvención que le ha otorgado la Institución Provincial irá destinada al programa 'Yo me lo guiso, yo me lo como' dirigido a capacitar a las personas con discapacidad intelectual en el ámbito de la restauración, en concreto, de la cocina.

Este programa fomenta los hábitos saludables y el consumo sano a través del diseño y la elaboración de recetas propias de la provincia con productos de máxima calidad. En total son diez personas con discapacidad las que forman parte de este proyecto que se desarrolla en el Centro que ASPAPROS tiene en la capital con instalaciones totalmente adaptadas para ello.

Un proyecto que encaja a la perfección con el libro de cocina de 'Sabores Almería' que cuenta con ilustraciones dirigidas a los niños y con un lenguaje de muy fácil comprensión en el que se explican hasta 33 recetas de 7 comarcas de la provincia.

"En definitiva, se trata de dar calidad de vida a las personas con discapacidad. En ASPAPROS creemos que las personas son capacitadas si se les ayuda y a eso nos dedicamos nosotros, a hacerlos más capaces y para lograrlo es fundamental contar con apoyos como el que nos presta Diputación de Almería" explicó el presidente de la Asociación, Cristóbal García, que se mostró muy agradecido por la visita, así como por la subvención para sacar adelante los proyectos.