Las 'Locas' del motor cumplen un año

En un mundillo con tanta testosterona por metro cuadrado como el de las motos, encontrar un grupo de mujeres amantes de las dos ruedas es una misión, aunque no imposible, pero si complicada. En Almería, esa ardua ecuación ha terminado por resolverse con Locas Moto Group Alborán, el primer club de moteras de la provincia que celebra este fin de semana su fiesta de primer aniversario en El Ejido.

"Nuestras parejas pertenecen a un Moto Club al cual las mujeres no tienen acceso. Decidimos crear nuestro propio club ya que somos mujeres con moto y ganas de disfrutar de lo que nos gusta", explica a Diario de Almería su presidenta, Loli Martínez Villegas. Se refiere a Legendarios MC, uno de los dos Moto Clubs que hay en la provincia y que se ha convertido de esta forma en sus mecenas.

"Tenemos unos muy buenos padrinos que nos han guiado y apoyado para poder lograrlo, Legendarios MC. No obstante nosotras hemos puesto todo nuestro empeño en ello y hemos luchado para conseguirlo, ya que tenemos las ideas muy claras", añade.

El grupo cuenta en la actualidad con seis integrantes y "esperamos ampliarlo en el futuro porque ya hay varias aspirantes", apunta Martínez.

Para ellas, como para sus parejas, subirse a una moto supone una experiencia única por lo que crear un grupo que las identifique y que les permita presumir de su amor por las dos ruedas motorizadas era un "paso natural". Su objetivo era claro: "Divertirnos, relacionarnos con la gente perteneciente a este mundillo y disfrutar de nuestra pasión y nuestras monturas todo lo posible. Sin tener que depender de nada, ya que somos mujeres de moto y de carácter", señala.

En Almería la afición por este mundillo es cada vez mayor. Así lo atestigua la presidente de Locas Moto Group que explica que "hasta que no entras en este mundillo, no te das cuenta de la cantidad de gente a la que le gustan las motos y es parte de su vida. No es lo mismo ser motorista que ser motero, cuando eres motero vives la moto, cuando eres motorista, solo es tu medio de transporte. Nosotros lo vivimos, incluso modificamos las motos para que sean parte de nosotros, de nuestra personalidad y que quien la vea sepa de quién es, solo por su carácter".

Y sobre su lema, el de Locas, al que acompañan siempre con su dedo corazón erguido, explica que es una manera de definirse porque "somos una gran familia, preparados para ayudarnos, apoyarnos y demostrar que nuestro lema no se queda en palabras solo, porque respeto, honor y lealtad, siempre van por delante".

Por eso no es de extrañar que afloren los nervios con la celebración este domingo de su primer cumpleaños a lomos de sus motos como Locas en El Ejido. Será en la sede del Club Hose de Legendarios MC, ubicado en El Polígono de la Redonda. Los asistentes podrán disfrutar "de una gran fiesta, con música en directo, DJ, bebida, comida y sobre todo buena compañía y diversión, donde todo el mundo tiene cabida", comenta Villegas.

Además, como era de esperar, también habrá una ruta motera en las que las seis integrantes de Locas MC presumirán de llevar ya un año devorando kilómetros y amando a las motos.