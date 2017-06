Nabil Abdeselam da vida a un policía en la serie 'Perdóname, señor'

Vuelve a dar vida a uno de los personajes de una de las series de éxito de la pequeña pantalla. Nabil Abdeselam, de La Cañada, ya ha encarnado a un policía en el capítulo de la semana pasada de Perdóname, Señor, de Telecinco, y hoy también tendrá una aparición.

Para el intérprete participar en esta producción ha sido una sorpresa: "Ha sido muy importante porque al mismo tiempo que trabajo hago lo que me gusta. Pensaba que ya no iba a trabajar en esta serie. Cuando me enteré de que era un nuevo proyecto para Mediaset, llamé a mi representante y le pregunté si sabía algo de Perdóname, señor y me dijo que no así que no hice más caso. De repente, me llaman para trabajar en La que se avecina dos capítulos y me crucé con un buen actor de El príncipe ese mismo día. Le pregunté y me dijo que se dirigía a una sala de casting para hacer unas pruebas para una nueva serie. Me pidió que le acompañara, fui con él y me dijo la directora de casting que quería hacerme la prueba. La hice y una vez que empezó el rodaje mi representante me ofreció el papel de policía". El actor asegura que el papel "es pequeño pero me conformo. En sólo dos años he hecho 67 trabajos entre televisión, publicidad, teatro...".

Para Nabil Abdeselam, el rodaje ha sido "fabuloso, me ha encantado. Es una serie muy parecida a otras en las que estado porque habla de la actualidad: Policías, drogas...".

El actor señala lo importante que ha sido poder grabar con la protagonista: "Cuando me dijeron que iba a trabajar con Paz Vega, me quedé en estado de shock. Es una gran actriz y me alegro mucho de haber trabajado con ella. Me puse un poco nervioso, pero estaba deseándolo".

Según explica el intérprete, el contacto con el resto de actores ha sido "muy bueno. Además, soy muy bromista y muy sociable. En la semana de rodaje, teníamos mucha presión porque no salía todo bien, hacía mucha calor, pero fue muy bien". No es la primera vez que Nabil Abdeselam encarna a un policía: "Nunca pensé que me iban a dar en varias series y películas este personaje".

El actor ha trabajado como reparto en multitud de ocasiones y sobre un personaje protagonista señala: "Sé que no estoy preparado. Me encantaría que estuviera ahí ese papel pero para más adelante, cuando esté más formado. Esta profesión es complicada, requiere mucho tiempo de estudios, preparación, ensayos... Desde fuera parece todo muy fácil y ni es tan fácil ni tampoco barato".

Nabil Abdeselam desea "trabajar con actores que ya lleven una trayectoria. Me gusta hablar con ellos, saber de ellos y ver cómo lo hacen".

El actor recuerda sus comienzas: "Hace unos diez años aproximadamente, me presenté a varias cosas y no me llamaron, y me quedé un poco apartado de este mundo. Conocí a un productor en Madrid y me ofreció participar en El Príncipe. Me han ido llamando distintas productoras".

A la hora de interpretar, el actor dice que "soy yo mismo. Pienso, recuerdo cosas que me han pasado y poco a poco me voy metiendo en el guión, y dejo de lado mi vida. Lo que más me gusta es cuando hay acción, cuando hago de malo".