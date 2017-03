Nicolás Vázquez elegido mejor vendedor de la ONCE 2016

Nicolás Vázquez Fernández ha sido seleccionado como el mejor vendedor de la ONCE del año 2016 en el ámbito de la Dirección de Zona de la ONCE en Granada, que incluye las provincias de Almería, Granada y Jaén. Un galardón con el que la Organización trata de reconocer anualmente el esfuerzo de los trabajadores dedicados a la venta de sus diferentes productos de juego.

En la actualidad, Nicolás Vázquez, vendedor con discapacidad visual, desarrolla la venta de los diferentes productos de juego de la ONCE en Almería capital. Comenzó el 23 de noviembre del año 2010. Entre sus aficiones, es 'cantaor' de fandangos y muy habilidoso contando chistes.

"La verdad que no me lo esperaba porque un premio así nunca se espera. Trabajo bastante, pero nunca había pensando que me fueran a premiar con esto, no me lo esperaba -afirma-. Ilusión es poco, me gustaría agradecer a la ONCE todo lo que hace por sus trabajadores y por otorgarme este premio" Nicolás, junto a los otros veintiún vendedores seleccionados de todos los puntos de España recibieron los correspondientes galardones en el transcurso de una cena de gala celebrada en Madrid, en la que estuvieron acompañados por los máximos responsables de la Organización, entre ellos el presidente, Miguel Carballeda, y el director general, Ángel Sánchez.

Los premiados pudieron disfrutar de todo un fin de semana de convivencia y compañerismo, en el que hubo tiempo para una visita guiada por el Madrid 'Del Vanguardismo del Siglo XXI al centro histórico de la ciudad'; asistencia a un espectáculo cultural; almuerzos y cenas de convivencia; y tiempo libre para su propio disfrute.

En Almería, la ONCE cuenta en la actualidad con una red de 361 vendedores de los 5.216 que hay en total en Almería.