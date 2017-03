Patricia Rosales trabaja en una línea de zapatos para vender en tienda

Calzar de forma personal, exclusiva, artesanal y con la palabra lujo como principal característica. La diseñadora Patricia Rosales reúne todos esos valores y muchos otros en la elaboración de sus zapatos. Después de visitar importantes palacios árabes y trabajar con alguna celebrity, la almeriense, nacida en el pueblo de Rioja, está inmersa en la nueva línea para que su producto se pueda adquirir en tienda.

Rosales asegura que "el paso de salir al mercado en general, en tiendas, hay que darlo. Será en un año o dos. Tendrá una bajada de precios para llegar a más público. No sé si con el tiempo cambiará la idea, pero lo que no haría es un zapato de calle, sino colecciones de zapatos de novia y fiesta".

La diseñadora asegura que no suele seguir las tendencias porque su marca es atemporal

A la hora de diseñar de forma exclusiva tiene 40 clientas fijas: "No me permite en muchos casos ampliar la cartera de clientes porque mi tiempo es limitado. Muchas que son de fuera, en vez de pedirme para la temporada, lo hacen para todo el año".

Sobre su forma de diseñar, la creadora tiene creadora asegura que "no suelo seguir tendencias, la marca es atemporal. Creo que he utilizado casi todos los colores, aunque el que menos me atrae es el naranja".

Lo que tiene claro la diseñadora es que, por el momento, no diseñará zapato de hombre: "Estéticamente no es un zapato que me motive. Si creara una colección para hombre sería más clásica, no tengo la inspiración".

Rosales también tiene claro que lo que no haría "zapatos que sean muy bastos y que no tengan nada que ver con la marca, que no estén estilizados. Hace un tiempo hubiera dicho que deportivas. ¡Me parecen tan feas! Hace poco tuve que hacer un viaje y las utilicé porque tuve que andar por piedras. Verme los pies tan feos con zapatillas de deporte me dio por pensar para ponerlas más lujosas. Se pueden hacer mucho más elegante, como si fuera un zapato, pero con tejido deportivo".

La artesana de zapatos de lujo enumera algunas de las personalidades a las que ha calzado: "Madonna, Lady Gaga, Laetitia Casta, Beyoncé, Marion Cotillard, princesas árabes, público ruso... Cuando trabajas con las celebrities es diferente. Coges la medida del pie y luego se encargan las estilistas de pedirte el zapato para un tipo de videoclip, un encuentro...".

Rosales destaca las bondades de su trabajo y su calzado: "Realmente la clienta me transmite lo que quiere. Le creo cualquier tipo de tacón, plataforma, siempre y cuando técnicamente sea funcional. Hace poco estuve en México. Allí había una clienta que le gustaba ponerse mucho tacón, pero tenía un problema en el pie y le dije cómo tenía que ser su calzado para que fuera cómodo".

Patricia Rosales también es la fundadora de la Escuela Superior de Moda y Empresa de Andalucía: "Estoy realmente sorprendida porque no pensaba que fuera a tener tan buena acogida a corto plazo. Se ha conseguido por iniciativa privada. Me da pena que no se apoyen alas iniciativas en Almería. Todos te dicen un sí al principio y después se convierte en un no. Estamos muy satisfechos porque están saliendo cursos que al principio eran como un experimento. Vienen profesores y alumnos de fuera. Uno de los cursos estrella es elaboración y diseño de tocados que lo imparte Charo Villanueva. Aprenden en tres días lo que en otros sitios no lo aprenden ni en tres meses".

Rosales desgrana algunos aspectos de interés de la Escuela: "Impartimos un curso en diseño digital de calzado que lo imparto yo. No hay ninguno de este tipo ni en España ni en Italia. Estamos formando a diseñadores de moda en Almería. Se ha arrancado con 16 alumnos. Es un curso que dura dos años. Es muy buena enseñanza para que se puedan dedicar a la confección o al diseño de moda".

También se está trabajando en un curso de vestuario escénico: "Hay que aprovechar que Almería es una provincia de cine. Empezamos con el curso inicial, para diseño".

La joven que estudió Economía no abandona esa faceta: "Me gusta la parte del emprendimiento. Por sacarle rentabilidad a todos los contactos y el trabajo que he hecho estos años, asesoro a marcas y las posiciono en el mercado, sobre todo, de moda y lujo".

La diseñadora explica como empieza este idilio con el calzado: "Los zapatos me habían gustado desde pequeña. Cuando tocó la hora de estudiar, mi padre me dijo que la moda no era una carrera profesional y por eso hice Economía. Me aventuré en el mundo empresarial con la Escuela de Moda. Cuando ya estuvo funcionando, avivó de nuevo la llama de los zapatos y decidí probar suerte. Empecé a aprender el oficio de zapatero y a raíz de ahí hice unas primeras muestras. Estando en Arabia Saudí empezaron a hacerme pedidos; fue cuando me pude encauzar un poco y saber a qué mercado me iba a dedicar".

En nada de tiempo accedió a los palacios árabes: "Tenía una amiga que era princesa saudí, nuera del rey Fahd. Le enseñé los primeros modelos y se los llevó para que los viesen sus cuñadas. A la semana, me dijeron que fuera allí para diseñarles de forma personalizada. Cuando me fui a Alicante a aprender el oficio, no sabía a lo que me iba a dedicar. Quería ver qué podía hacer dentro del mundo del calzado, cómo se hacía un zapato, pero no sabía si iba a poner una marca, a dedicarme a la alta costura en el calzado, a hacer esas piezas únicas... Fueron las circunstancias y el saber adaptarme a lo que demandaban esas primeras clientas".