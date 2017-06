Pequeños emprendedores con un gran espíritu de solidaridad

Los escolares del centro y sus maestros son una gran familia

En el Colegio Público Rural de Las Tres Villas hay un total de nueve alumnos actualmente, repartidos en los centros de Cúllar, Doña María y Nacimiento. "No siempre es esta la cifra, pues algunos, por motivos laborales de los padres, no se quedan todo el curso" explica Sandra, maestra del colegio. A lo que añade que "somos una familia, al ser tan pocos les llegamos a coger muchísimo cariño, y ellos a todo el equipo docente igual". El impulsar una empresa no lo hacen únicamente por el carácter solidario, al cual también le dan mucha importancia, sino para además poder pagarse sus excursiones. El año pasado, por ejemplo, lograron recaudar un total de 420 euros. "Con eso pagamos el autobús. Cuando se termina la última excursión empiezan ya a ahorrar para la siguiente" cuenta Paula. Además, cada uno también pone un capital de tres euros."La empresa la creamos porque por la zona no hay muchas, y pensamos que era una buena idea para que los niños fuesen sus propios empresarios y emprendedores. No saben el valor del dinero, por lo que no conocen el esfuerzo y el sacrificio que supone ganarlo. Los padres nos ayudan, participan y compran" concluye la maestra de este centro educacional, que está viendo crecer cada día a pequeños empresarios.