Pérez pregona que los toros en Roquetas "son un referente"

La feria taurina de Roquetas de Mar inició el paseíllo con el XIII Pregón Taurino y Salinero, organizado por el Ayuntamiento y la Peña Taurina de Roquetas. Un abarrotado Castillo de Santa Ana y las voces flamencas de Sonia Miranda y Hugo del Pino, precedieron a las palabras del periodista Máximo Pérez y su brillante pregón, en el que ensalzó la historia de la Plaza de Toros, en su XV Aniversario, y reivindicó los valores de la fiesta de los toros. En la clausura, Eloísa Cabrera, teniente alcalde del Ayuntamiento, afirmó que "mientras tengamos responsabilidad pública, apoyaremos la fiesta de los toros, porque es cultura".

Máximo Pérez, que ha colaborado con 6 toros 6, TVE, RNE y actualmente participa en las retransmisiones taurinas de Canal Plus, afirmó que "el 19 de julio de 2002 se inauguró la Plaza de Toros de Roquetas de Mar y lo que comenzó como una apuesta arriesgada, se ha consolidado como una realidad dentro de la temporada nacional, puesto que la Feria de Roquetas de Mar es un referente nacional en estas fechas de la temporada. Ya quisieran muchas otras plazas disponer del cartel del coso salinero". Además, destaca la labor del Ayuntamiento para acompañar las corridas de toros con otras propuestas y "convertir el coso de Roquetas en un espacio lúdico y cultural, donde destaca su museo". El periodista taurino afirma que "me consta que los toreros vienen tremendamente encantados, es una afición muy favorable hacia el espectáculo". Y no es de extrañar puesto que "el Ayuntamiento ha echado el resto para redondear los carteles y que el elenco artístico sea de antemano casi un éxito".

Tras el pregón, intervino la presidenta de la Peña Taurina de Roquetas de Mar, Emilia Vargas, la cual ha querido agradecer al Ayuntamiento de Roquetas "su continua colaboración, pues cada vez que nos dirigimos a ellos a pedirle algo, realizan un esfuerzo". También la Peña ha entregado su Premio Sueños de gloria a la mejor faena de novillos 2016 a Francisco Morales, que el año pasado cortó dos orejas, y el Premio Los Cabales a Matías Bautista, alguacilillo de la plaza de Roquetas.