Pescadería y el sentir de la mar

En este barrio nació la ciudad de Almería. Sus calles huelen a historia, su gente es humilde y con ganas de sacar sus familias adelante y su imagen en el exterior está, a veces, denostada. El Teatro Cervantes acogió el I Homenaje a Pescadería organizado por el Colegio Amor de Dios.

El encargado de presentar la gala fue el periodista de Diario de Almería y antiguo alumno del colegio Amor de Dios, Fran Murcia: "Hace poco más de 30 años cruzaba las puertas del Amor de Dios, mi colegio. Se me agolpan en la mente multitud de recuerdos: Recreos, juegos, Educación Física con el profe José María, ciencias naturales con el desaparecido José Antonio y las Sociales o Historia con nuestra querida Sor Elena. Y hoy, después de tantos años, me toca presentar su gala en homenaje a Pescadería".

Sor Elisa Martínez y Cristina Jurado, directoras del Colegio Amor de Dios, quisieron dejar unas palabras a los presentes. La primera señaló: "La congregación del Amor de Dios está presente en el barrio desde hace muchos años, ejerciendo como agente promotor de cambio a través de la educación. Se puede decir que el barrio y nuestro Colegio han crecido de la mano y, aunque muchos o no somos o no viven aquí, todos sentimos este barrio como algo nuestro. Por eso, nos duele saber que, a veces, en otras zonas no se habla del todo bien de él. Y como en cualquier otro lado, hay cosas buenas y no tan buenas, pero un barrio lo conforma su gente, y los vecinos de Pescadería merecen que se les reconozca con la verdad: como gente trabajadora y humilde, que lucha, igual que los vecinos de cualquier otro lugar, por un futuro mejor para sus familias".

Cristina Jurado, por su parte, apuntó que "este festival es de carácter benéfico, así que los ingresos que se obtengan van a ir destinados a las misiones que las Religiosa del "Amor de Dios" tiene en Mozambique. Por ello, les agradecemos nuevamente su colaboración al igual que a ese grupo de profesores que con tanta ilusión y esfuerzo lo han preparado, a todos nuestros pequeños y grandes artistas que desde el primer momento y tan generosamente aceptaron nuestra invitación y a esos otros que, no pudiendo participar, se han querido hacer presentes de una forma que luego veremos. También a ese grupito de patrocinadores".

El colegio y Kuver Producciones han sido los encargados de organizar esta gala. La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, también quiso dejar unas palabras al público del Teatro Cervantes, destacando a la gente del barrio.

Después de los discursos oficiales, le tocó el turno a las actuaciones de los alumnos. El coro del colegio Amor de Dios preparó una versión flamenca de la canción Amor de Dios primavera. También hubo un baile de alumnas del centro.

Tras esta actuación, se proyectaron una serie de vídeos para felicitar a los presentes por este primer homenaje. Algunos de los que se encontraban: Antonio Canales, Niño Josele, Tomatito...

Uno de los momentos más importantes fue la representación de la obra de teatro que llevan preparando durante bastantes meses con alumnos y antiguos alumnos del centro. El nombre es El sentir de la mar y homenajea a todas estas familias que han tenido en la mar su sustento y por todas las familias que, desde tierra, sufrían la ausencia de sus esposos, padres, hermanos, vecinos y amigos.

Ya en la segunda parte, multitud de artistas quisieron poner su granito de arena: El baile flamenco de María La Rabota y su academia, el quejío de Antonia López acompañada con la guitarra de El Niño de las Cuevas, el sonido de la copla en la voz de Isabel Escobar, el alma la puso la música de Chelo & Cía que estrenó su canción Esperando la primavera y, para finalizar, la comparsa Los Canallas remataron con su arte y desparpajo. Tanto los artistas como el presentador recibieron una placa por su colaboración con esta gala.