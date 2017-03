Del Pino habla sobre la Semana Santa de los 70 en el Perdón

Caía la noche del martes y con puntualidad a las nueve dio comienzo el tercer Martes del Perdón organizado por la corporación del Martes Santo en su sede de la calle de las Cruces. En esta ocasión, la voz del Hermano Mayor, José Alberto Cobo, dio paso a la presentación del ponente, Eduardo del Pino Vicente.

La profesión de ser periodista le ayudó a recabar información acerca de las hermandades y cofradías a lo largo de los tiempos. Y los cincuenta minutos del discurso que duró su intervenció se centró principalmente en los tiempos "revolucionarios" vividos en los años setenta a contraposición de la década anterior donde el espendedor de la Semana aanta Almeriense podía verse en las calles de nuestra ciudad.

La causa de aquella decadencia de las hermandades, según el propio Eduardo del Pino, fue que estas se encontraban institucionalizadas por parte de grupos de familias y comerciantes, los cuales poco antes de la Semana Santa donaban grandes cantidades de dinero a estas y salían en el culto procesional.

Pero el resto del año la gran mayoría de ellos se solían perder. No solo por ésta y otras estructuras arcaicas, dijo el compañero de medios, sino por esas generaciones de jóvenes cansados por la imposición de una manera tan autoritaria por parte no sólo de sus padres, si no también de los curas y monjas de tener que formar parte de esos cortejos de manera férrea.

Tras ello, el desinterés en esa época fue tal que tan solo llegó a procesionar durante unos pocos años por nuestra querida ciudad la Hermandad de Estudiantes, mantuvo el periodista.

"Afortunadamente en la segunda mitad de los años 70 de nuevo fueron los jóvenes los que hicieron resurgir a nuestra Semana Santa, con ganas de crear y trabajar para ella. Y son gracias a esas personas a las que debemos de agradecer parte de las hermandades que hoy están en la calle y nos deleitan con imágenes de gran devoción", concluyó Eduardo del Pino en este tercera y última jornada del ciclo 'Martes del Perdón'.

El Hermano Mayor, al finalizar esta tercera cita, hizo entrega a Eduardo del Pino de un cuadro de la corporación para agradecer su presencia y su charla dirigida a los hermanos del Perdón

Así pues, el martes concluyó este ciclo que comenzó el pasado 7 de marzo con la presentación de los dos carteles de la hermandad. Por un lado el del XXXVI Vía Crucis Penitencial de Silencio del Perdón, que realizó el sacerdote Ignacio López Román con una fotografía de José Ruiz Hernández, y por otro lado el del cartel de actos litúrgicos 2017, que fue presentado por la hermana del Perdón y Presidenta de la Agrupación de Hermandades de la ciudad, Encarnación Molina Hernández.

El 14 de marzo, por su parte, se celebró la charla 'Formamos un solo cuerpo. Los cofrades en la Iglesia Diocesana'. Fue impartida por el Consilario de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería y Delegado Episcopal para el Apostolado Seglar, José María Sánchez García. Las tres citas se han celebrado en la Casa de Hermandad de la corporación del Martes Santo, en la emblemática calle Cruces de nuestra ciudad.

Entre tanto, la hermandad prosigue con el reparto de túnicas y faroles en su citada sede. Todos los miércoles y viernes, en horario de 19:00 a 21:00 horas pueden ser retirados. Los hermanos y hermanas que quieran coger su túnica deberán estar al corriente de sus obligaciones con la corporación.

El próximo martes 28 de marzo arrancará el Solemne Quinario en honor al Santo Cristo del Perdón, que se celebrará a las 21:00 horas en la Iglesia de San Ildefonso. El mismo se prolongará hasta el sábado. Este día, además, el titular cristífero estará expuesto en Solemne Besapiés desde las cuatro y media de la tarde, siendo la Eucaristía a las 19:00 horas. El domingo 29 a las 12 de la mañana será la Fiesta Principal de la hermandad en su sede canónica.