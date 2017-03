Promesas de la moda muestran su talento

Nuevos talentos con mucho futuro por delante. Norelkys Medina, directora de la Agency Franchesca Business&Model organizó el taller Interpretación y Poses de un Modelo que tiene como objetivo crear sinergias entre todas las personas que conforman una sesión fotográfica.

La directora de la agencia, Norelkys Medina, explica cómo surge la idea de realizar el taller: "Motivación es la palabra clave en la que me basé para realizar este curso de Interpretación y Poses del modelo, con una brillante idea de que los mejores del taller obtendrían un premio".

En el curso se realizaron concursos para motivar al alumnado

La ganadora de este taller fue Eloísa María López, con 36 años: "Es una modelo que está preparándose para un certamen internacional y quiero destacar que nuestra alumna ha confeccionado su traje con bolsas plásticas, y cartón". La otra vencedora del concurso fue Aldana Daste Figueroa, con 18 años, que fue la primera en su categoría.

Para la directora, la finalidad es que "nuestros alumnos conocieran la dificultad de ser modelo. Siempre se depende de lo que quiera el diseñador, fotógrafo o alguna marca. Uno como modelo debe adaptar cada escena, y llevarla a lo mejor para así convertirse en uno de los mejores".

Medina explica cómo ha sido la organización de este taller: "Normalmente para trabajos tan importantes siempre cuento con los mejores a nivel profesional, y en este taller quise cambiar la dinámica e incorporar a nuevos talentos. Un equipo de estudiantes de distintas escuelas en el mundo de la moda, fotografía, maquillaje y danza, que le dan luz propia a sus ideas y estilos, mostrando una calidad y humildad que en un futuro darán mucho de que hablar, todos de Almería".

A la directora de la agencia no le gusta que los futuros profesionales de la moda de Almería tengan que viajar fuera de su provincia: "He realizado una pregunta a todos estos estudiantes, ¿qué vas hacer al terminar de Graduarte? Todos sin conocerse respondieron que partirán a las grandes provincias u otros países ya que aquí en Almería no ven futuro por falta de apoyo".

Los colaboradores y estudiantes: Manuel Benavides Sánchez, estudiante de la Escuela de Arte en Diseño y que además ya tiene su propia firma MNLO que vende por todas partes de España; María Martín, estudiante de la Escuela de Arte de Fotografía; Andrea Rodríguez estudiante de la Escuela de Arte de Maquillaje; Dasha Valderrama, estudiante del segundo año profesional de Danza Clásica en el Conservatorio de Almería y futura modelo; y Diego Amador que trabaja en el mundo de la hostelería y es estudiante de Fotografía.

Este taller tuvo una duración de 20 horas repartido en los fines de semana durante un mes, las clases se desarrollaron en varios entornos de la provincia.

Para la directora de la agencia, este tipo de cursos le agudizan el ingenio: "Tenemos tantas cosas por hacer, tenemos que inventarnos de todo para llevarlas a la realidad. Soy afortunada de tener a mis alumnos, me dan fuerza de seguir haciendo lo que tanto me gusta, enseñar".

Norelkys Medina asegura que tienen muchos proyectos en marcha: "Agency Franchesca Business&Model crece cada día más. A pesar de tantos obstáculos, llevamos en marcha el Desfile Benéfico a favor de la Asociación de Fibromialgia, y la sesión Kids que muy pronto se celebrará en la provincia que será una nueva sorpresa".

De esta forma, se tendrá la oportunidad de que los almerienses se sigan formándose en el mundo de la moda de la mano de la profesional Norelkys Medina.