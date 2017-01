Recorrido por la historia del Casco Histórico en el pregón por San Antón

"He pasado más de 30 años de mi vida en este barrio. Soy de la plaza de Pavía. Me convocaron para desayunar con la presidenta de la Asociación y en 20 minutos solo pude decir que sí para venir a esta cita. Me bautizaron en una casa que se habilitó de la calle Cordoneros porque la Iglesia de San Roque estaba derruida y en proceso de rehabilitación", recordó Juan José Melero, gerente del Getafe CFSAD, que fue el encargado de dar el pregón de las Fiestas de San Antón 2017.

El pregonero aprovechó para recordar momentos de la segunda mitad del siglo pasado, "de dónde venimos y cómo fue nuestro pasado". Habló de esplendor y de abandono, y de la denominación de Bien de Interés Cultural. Recordó el Plan Urban para la revitalización del barrio y del estado de la ermita de San Antón y sus años de abandono. También quiso hacer algún apunte de la actividad económica que hubo en el barrio: "Tuvimos hasta una fábrica de almendras". Repasó personajes como Pepe El Barbero, cantaores, calles desaparecidas como la Fernández... Hablando de su familia se emocionó y los presentes aplaudieron este pregón por ese repaso sentimental por la historia del barrio.

La presidenta de la Asociación de Vecinos Casco Histórico, Magdalena Cantero, fue la encargada de presentar al pregonero: "Siempre que habla de este barrio lo hace con la mirada iluminada. Tuvo una carrera en Telefónica y es conocido por el ámbito deportivo. Tiene una serie de valores que coinciden con los de nuestra Asociación".

La presidenta también destacó la singularidad de este barrio: "Si un vecino tiene un problema, no nos escribimos un whatsapp sino que nos vemos por las calles. Nos seguimos saludando".