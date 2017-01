Reparten hoy los regalos a los niños de Mojácar

Sus majestades los Reyes Magos de Oriente visitarán Mojácar para entregar, personalmente, sus regalos a todos los niños del municipio. El próximo día cinco, tras la bienvenida oficial por parte de la Alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano y de su Equipo de Gobierno, sus Majestades partirán desde la Fuente hasta el Edificio de Usos Múltiples, donde repartirán los juguetes.

Este año, debido a las obras de la Plaza Nueva, se han visto obligados a dejar sus carrozas fuera de la localidad y no realizar su recorrido habitual desde el casco urbano. No obstante, los Reyes Magos no han querido faltar a su cita con los niños de Mojácar y, a las 17:00 horas, partirán desde La Fuente, a pié, junto con sus pajes y ayudantes. En la comitiva oficial, además de las autoridades locales, la Banda Municipal de Música escoltará en su recorrido a los Reyes Magos y a todos los vecinos y visitantes que quieran acompañarles.

Desde la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Mojácar, también quieren animar a los niños que lo deseen para que se sumen a la comitiva real vestidos de pajes, y si no tienen el traje, el Ayuntamiento puede facilitárselo.

Una vez en el Edificio de Usos Múltiples, repartirán, a los 672 niños empadronados en Mojácar nacidos entre el 2006 y el 2016, diferentes regalos que sus Majestades han elegido, según la edad y sexo de los pequeños y jóvenes del municipio.

Para el reparto, se van nombrando a los niños, uno a uno, por orden alfabético, empezando por los más pequeños.

Ningún niño se quedará sin su regalo en Mojácar porque los Reyes Magos, en previsión de lo que pueda ocurrir, siempre preguntan al final si hay algún niño en la sala que no ha sido nombrado, en cuyo caso, puede recoger, igualmente, su regalo.