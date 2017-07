Toboganes de agua y chorros de espuma para combatir el calor

La gran fiesta del agua en Gádor tuvo lugar hace unos días en el municipio. Los pequeños pudieron disfrutar con plataforma deslizante, tobogán acuático y chorros de espuma para mitigar el sofocante calor del verano.

Los niños del municipio fueron los grandes protagonistas y, en la que se divirtieron "a lo grande", disfrutando con las refrescantes atracciones acuáticas.

La fiesta se enmarcó dentro de las actividades del Verano Cultural y Deportivo Gádor 2017 organizadas por el Ayuntamiento y que ha tenido como novedad la instalación en la Avenida de Diputación de una gigantesca plataforma acuáticas deslizante de 50 metros de longitud por la que los pequeños descendieron vertiginosamente sobre un flotador una y otra vez

En la colindante Plaza de Madrid, se instaló un gran tobogán acuático, adaptado a los niños más pequeños, para que éstos también tuvieran la oportunidad de darse un refrescante baño tirándose desde lo alto para deslizarse luego hasta una piscina.

Como broche a divertida actividad del Agua, los niños y no tan niños, disfrutaron juntos jugando y saltando sobre una gran nube blanca de espuma. Un cañón gigante del que no paraban de brotar chorros de espuma cubrieron prácticamente a todos los presentes, hasta el punto de que los padres no sabían distinguir en algunas ocasiones quiénes eran sus hijos.

Todos los asistentes y vecinos pasaron una tarde divertida y refrescante, gracias al agua y la espuma, que ha convertido esta fiesta en una de las actividades más atractivas del verano.

La alcaldesa de Gádor, Lourdes Ramos, no dudó en señalar que "esta fiesta del agua es una buena actividad novedosa y refrescante, llevada a cabo en estas fechas estivales, que dado el gran éxito de participación registrado y lo bien que lo pasaron, tanto los niños como los adultos, pensamos hacerla mas veranos".