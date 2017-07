Viola da gamba, talento nacido entre Olula e Italia

Noelia Reverte, aunque es de Olula del Río, llega desde Italia donde lleva viviendo hace nueve años. Es nueva como docente en el Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco y también lo es su taller de Viola da Gamba. La artista ofrece detalles sobre el curso y sobre este instrumento tan desconocido.

Reverte asegura que este curso, que es el primer año que se hace, es una buena idea porque "es un instrumento bastante desconocido en Andalucía. Hay poquísima gente que lo toque en Almería. Es un curso arriesgado. Hemos empezado con dos alumnos: Una alumna vive en Italia y hay otro señor que viene de Murcia".

La profesora destaca positivamente a los alumnos del curso: "Ya conocía el nivel de la alumna italiana y afronta un repertorio de un cierto nivel. Nos permite trabajar piezas con los otros instrumentos. Él es violinista y autodidacta. Me ha sorprendido el nivel, que haya aprendido tanto con la intuición".

La docente explica cómo se desarrolla esta semana: "Imparto clases individuales en las que cada uno estudia su repertorio. Trabajamos una parte musical y técnica. Después también tenemos la oportunidad de ensayar música los tres porque estamos preparando piezas con los sacabuches y el coro".

La artista asegura que, antes de aprender la viola, tocaba la guitarra: "Soñaba, literalmente, con mantener el sonido… Di una clase de violonchelo, pero tiene mucha tensión. La viola da gamba tiene un sonido más íntimo que el violonchelo y mucha riqueza de articulación. Es el instrumento que más se parece a la voz humana. Se usa mucho con las voces porque se funden. La primera vez que la cogí fue muy emocionante. Se mantiene entre las piernas y te hace sentir la vibración en todo el cuerpo".

La profesora recuerda la propuesta para ser docente del Festival: "Llevaba seis años haciendo un curso en Italia bastante estable con mis alumnos asegurados. Cuando me llamó Fernando en las mismas fechas no lo dudé. Es el pueblo que he pasado mi infancia porque mi padre es de María y mi madre de Vélez Rubio. Echo de menos la gente de Andalucía y Almería. Estos dos días estoy feliz por trabajar con gente de aquí".

La profesora tiene un proyecto con la viola da gamba: "Quiero que el instrumento se conozca mucho más y quiero presentarlo en Almería: En el Conservatorio, en la Escuela de Música de Roquetas… Todo sería un proyecto didáctico para hacer conocer el instrumento".

La joven comenzó con la Banda de Música de Olula del Río con la percusión hasta los 18 años. Empezó a tocar la guitarra con ocho. "Terminé el grado medio en el Conservatorio de Almería, el superior en Alicante y fui becada en la fundación Antonio Gala de Córdoba. Empecé a dar clases de guitarra en la Escuela de Majadahonda. En Madrid descubrí la viola y estudié cuatro años, y luego decidí estudiar en Milán. Empecé a dar clase y conciertos. He trabajado con la mayor parte de grupos de música antigua de Italia. También tengo mi grupo con violín barroco y arpa que Il Caleidoscopio Ensemble".