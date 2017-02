Un año tejiendo moda en ESME

Son mentes creadoras y que le darán un sentido artístico a cualquier prenda. Son los alumnos de la Escuela Superior de Moda y Empresa que celebraron ayer junto a todos los trabajadores del centro un año de vida.

Para la directora de ESME Andalucía, María Salmerón, el trabajo ha sido muy satisfactorio: "Ha sido un año apasionante, ir de la mano de Patricia Rosales en un proyecto tan importante para Almería, ha merecido la pena con creces. Hemos trabajado mucho, pero también hemos disfrutado, sobre todo viendo como los proyectos de nuestros alumnos se materializan. Totalmente satisfecha con lo conseguido y muy ilusionada con lo que estamos programando".

ESME imparte un curso superior de dos años y ya cuenta con reservas para 2017/18

Salmerón hace un repaso por la formación que han llevado a cabo este año: "Comenzamos con cursos cortos, sobre Elaboración y Diseño de Tocados, Diseño de calzado y marca o Promoción en Moda, entre otros y como novedad, este año hemos incluido el curso de Confección y diseño de moda en el que rápidamente se cubrieron todas las plazas, incluso ya tenemos la mayor parte de las reservas para el curso 2017/2018. Es un curso superior que tiene una duración de 2 años, con el que aprenderán a realizar diseños de moda, a crear y adaptar patrones en diferentes prendas de vestir, a confeccionar con la máxima calidad, a interpretar un proyecto, crear una colección, elegir los tejidos... Podrán realizar prácticas con diseñadores a nivel local, nacional e internacional, pues ESME tiene acuerdos firmados con todos ellos".

La directora asegura que "entre nuestro alumnado contamos con auténticos creadores, que han conseguido apasionarse con sus proyectos, el nivel es muy alto, tanto el de los alumnos de Almería como el de los que vienen desde otros puntos de España y del mundo, ya que hemos contado con alumnos de México, New York, Madrid, Barcelona...".

La profesora Victoria Salas señala que "con la mitad del curso ya superado, el nivel comienza a equipararse entre los alumnos, y las ganas de mejorar y superar cada proyecto afloran con una gran motivación". Salas apunta que intenta transmitir "la pasión por la profesión, porque es la principal razón por la que no miro el reloj en un trabajo de artesanía como es la costura. Intento transmitirle las técnicas y conceptos que me acompañan, y anunciarle las experiencias reales a las que se han de enfrentar una vez logrados sus estudios". La docente dice que hay alumnos con futuro: "Incluso hay diferentes perfiles que encajan muy bien en las distintas salidas que tiene un mundo tan amplio como el de la moda".

Uno de los alumnos, Ángel Bretones, relata su experiencia: "Mi pasión por la moda me trajo hasta ESME. Me matriculé en el curso de Confección y Diseño de Moda y además he realizado varios cursos más. Mi marca está en proceso de creación. Ya he tramitado el registro en la OEPM. Esta marca vende diseño exclusivo creado a mano de pajaritas y tocados. Mi marca nació en China cuando adopté a mi hija Violeta, porque entrelaza los dedos de las manos y en China dicen que son niñas de la suerte y con sensibilidad artística. Desde ese momento sabía que ese sería el nombre de mi marca". Patricia Rosales, fundadora de ESME, ya aseguró en una entrevista para Diario de Almería que "estoy realmente sorprendida porque no pensaba que fuera a tener tan a corto plazo. Se ha conseguido por iniciativa privada. Me da pena que no se apoyen alas iniciativas en Almería".

Fue una mañana de fiesta por el primer aniversario de la Escuela Superior de Moda y Empresa. No faltó su fundadora, Patricia Rosales.