C style="text-transform:uppercase">uentan que a finales del siglo XVI, el corsario Silvio Suarez, preparó la primera versión conocida de una bebida que llevaba aguardiente ,es decir, ron crudo, sin envejecer de baja calidad, con azúcar, limón, menta y otras hierbas. El aguardiente aportaba calor, el agua diluía el alcohol, el limón combatía la deficiencia de vitamina C, la menta y las hierbas refrescaban, y el azúcar permitía digerir esa mezcla. En la década de 1860, la producción de ron ya era mucho más refinada y se añejaba, lo que daba un ron de mejor calidad. Éste sustituyó al Aguardiente, y lo que ya en Cuba se conocía como "Mojito". La hierbabuena surge del cruce entre distintos tipos de menta, de manera natural, dando lugar a una nueva, con un mejor aroma y robustez distinta. En Cuba, en los años 30, el hielo lo servían en piedras, entero. Más tarde, al universalizarlo se empezó a usar el hielo picado, entre otras cosas para que funcionase como filtro y que las hojas se mantuvieran al fondo y no molestaran en la boca. Por cierto, la mayoría mastican la hierbabuena para mejor deleite.

ELABORACIÓN GOURMET

El Mojito cubano es una de las bebidas más conocidas en todas partes y la bebida reina de muchas fiestas. Los pasos para preparar la receta tradicional de mojito, en concreto tal y como se preparan en los bares de Cuba, son los siguientes; Ingredientes:- Ron blanco- Limas- Azúcar blanco- Hierbabuena- Hielo picado

Preparación:A continuación, os indicaré paso a paso cómo se prepara un verdadero Mojito cubano, que seguro os sorprende por las diferencias que tiene respecto a los Mojitos que normalmente se preparan aquí, sobre todo el hecho de no emplear soda entre sus ingredientes.

Comenzaremos a preparar nuestros Mojitos cubanos echando en cada vaso varias hojas de hierbabuena. Los vasos mejor si son grandes mejor, ya que es más fácil posteriormente mezclar todos los ingredientes.

El siguiente paso es echar un par o tres de cucharaditas de azúcar, según nos guste más o menos dulce. Os recordamos que el azúcar blanco es un ingrediente con un gran aporte calórico, en concreto cada 100 gramos nos aportan casi 400 calorías. A continuación vamos a cortar las limas en gajos más bien pequeños, normalmente se suelen partir por la mitad y después en cuartos si no son limas demasiado grandes.

Añade varios trozos de lima a cada vaso y usa un mortero para machacar suavemente los trozos de lima, para que vayan soltando el zumo y se mezcle con el azúcar. Es muy importante no romper las hojas de hierbabuena, porque al bebernos el Mojito no debemos notar trozos de las mismas. El jugo de las limas se mezclará con el azúcar y se disolverá.

Cuando hayas mezclado bien, es el momento de echar hielo picado a los vasos. Puedes comprar el que venden ya picado en bolsas o picarlos tú mismo en casa, bien empleando un picador de hielo manual o bien una picadora electrónica. Rellena los vasos por encima de la mitad.

A continuación vertemos un chorrito de ron en cada vaso, hasta que el mismo supere la altura de los hielos picados, en mayor o menor cantidad, eso dependerá de si quieres que esté más o menos fuerte tu Mojito.

Remueve para mezclar un poco el ron con los demás ingredientes, añadimos Soda, hasta poco menos del borde. Añadimos un par de gotas de Bitter Amargo o Angostura.

Por último, decora tu Mojito cubano, con una rodajita de lima en el borde y alguna hoja de hierbabuena. Poned un par de cañitas en el vaso, así podréis disfrutar de todo el sabor de la mezcla de ingredientes de forma más sencilla. Y ya puedes disfrutar de esta estupenda receta, que espero que os guste.