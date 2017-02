Un mundo de ficción hecho realidad

Saber qué es y significa el cine para nuestra provincia no sólo es conocer qué películas se han rodado aquí o las localizaciones que se pueden encontrar, sino conocer también a los grandes profesionales que han trabajado en este mundo y siguen haciéndolo en muy variados oficios, Así lo entiende Jesús Martínez Camacho, un joven emprendedor amante del séptimo arte que ha asumido el reto de "demostrar que quienes trabajamos en este mundo también somos capaces de constituirnos como empresa y trabajar para que el cine en Almería tenga peso, no sólo por las producciones que puedan venir sino también por lo que nosotros seamos capaces de hacer, como los compañeros de '32 Historias Producciones', que han conseguido con un bajo presupuesto hacer La madriguera, un largometraje que ha estado en proyección en muchas salas de España, y eso es un gran orgullo".

Epic Factory está enfocado principalmente al atrezzo, utillería, props, es decir, réplicas de armas de todos los tiempos, y vestuario; todo ello encaminado a una especialización centrada en el tema militar de todas las épocas, incluso mediante la creación de réplicas de armas que ya no existen, "porque crear algo no es quitarle valor sino darle un valor añadido para que aquello que no es real, parezca que lo es; al fin y al cabo, el cine es ficción hecha realidad".

La especialización en efectos especiales se pone al servicio de los proyectos audiovisuales

Con la intención de llegar no sólo a los profesionales del cine sino a todo el mundo, la tienda está llena de artículos muy variados. "La gente se queda muy gratamente sorprendida de ver réplicas de armas a escala real que hacen todos los movimientos, pero a la que no se puede introducir ningún tipo de munición". Así se pueden ver hachas medievales, espadas, cuchillería, armas de la segunda guerra mundial, de la guerra de las galaxias, como la famosa espada láser; artículos de fantasía relacionados con series como espadas de Juego de Tronos o El Señor de los Anillos; catanas, sombrerería y otros muchos. Jesús Martínez destaca una ametralladora Browning M1919 que se utilizó en la segunda guerra mundial y en cuanto a arma corta, la escopeta de cañones recortados fue el primer artículo vendido y uno de los más demandados junto al famoso revolver Colt 45.

En el recorrido por las instalaciones de Epic Factory en la calle Matronas, junto a la avenida de Santa Isabel, se puede disfrutar de la reproducción de la espada del videojuego World WarCraft y de antigüedades militares como cascos americanos, franceses o alemanes, fusiles y subfusiles de una prestigiosa marca española, tanto en madera como en metal, que abarcan desde la primera guerra mundial hasta el M16 contemporáneo. Algunos modelos vienen con el desmontaje básico del arma, afirma Jesús Martínez, "pero no se le puede introducir ningún tipo de munición porque la seguridad es lo primero". En cuanto al western, hay una sección especializada en este tema con la distribución en exclusiva de la marca de sombrerería Stars and Stripes, además de pistoleras, munición inerte, penachos indios o las botellas rompibles realizadas con cristal trucado.

Otra de las secciones está dedicada al Soft Combat, deporte en el que se hace combate o juegos de rol en vivo con espadas, hachas o mazas de látex. "Este material viene de Dinamarca y el militar de Alemania. Es un mercado muy abierto y costoso, pero hemos apostado fuerte para que los almerienses puedan comprobar y disfrutar la calidad de los artículos". La mayor parte se puede alquilar, mientras que la venta está dirigida especialmente a coleccionistas.

Epic Factory también presta servicios a productoras y particulares, habiendo trabajado para la serie inglesa TCB. Martínez Camacho ha apostado por una especialización en efectos especiales dirigidos a las producciones españolas con las premisas de calidad y seguridad. "Estamos dedicados a todo tipo de proyectos audiovisuales, cine, televisión, spots publicitarios y cortometrajes".

Jesús Martínez Camacho ha conseguido hacer realidad sus sueños de ficción al poner en marcha una empresa que quiere estar al servicio de los profesionales y de cualquier persona amante del séptimo arte, ofreciendo una amplísima variedad de artículos para satisfacer cualquier demanda, todo ello con la valiosísima colaboración de Isabel García.