"Si recuperan la novillada picada, espero que me den la oportunidad"

A las puertas de la época estival, temporada en la que se suceden los festejos taurinos, hablamos con el novillero con picadores de Almería José Cabrera, llamado a ser el próximo que tome la alternativa en la ciudad.

-Llega el verano, como decimos, y con él las sucesivas citas taurinas. ¿Cómo afrontas este tiempo?

-Bueno se afronta siguiendo con la preparación ya que estamos a la espera de que se vayan cerrando fechas y hay que estar preparado para que a uno le llamen de un día para otro para torear,por eso todos los días seguimos con el toreo de salón y visitando el campo para tentar siempre que hay oportunidad

-¿Estás desilusionado, quizás, por la falta de oportunidades en tanto en tu tierra como en sus cercanías?

-No hay que desilusionarse porque como digo la mente debe estar preparada para cuando llegue la oportunidad. Por ahora los dos festivales que he toreado en este 2017 han sido en mi provincia gracias a la oportunidad que me ha dado el maestro Jose Olivencia. Esperemos que poco a poco ferias como Roquetas se consoliden mas aun y puedan incorporar una novillada al igual que recuperarla en Almeria capital

-Se habla y se rumorea que quizás en la próxima Feria Taurina de la Virgen del Mar de Almería haya una novillada con picadores y se escucha su nombre. ¿Qué sabe de esto y cómo lo afrontaría?

-Pues ahora mismo se lo mismo que el resto de gente, lo que se rumorea ya que conmigo directamente nadie se ha puesto en contacto para torear. Si se escucha mi nombre entre los aficionados de Almeria la verdad que es de agradecer y espero que sean ganas de querer verme,y si la empresa hace el esfuerzo y recupera la novillada picada en la feria de Almeria espero puedan darme la oportunidad de torear ya que es sueño de todo novillero poder torear en su feria y no decepcionar a mis paisanos ni al empresario ya que como sabemos una novillada picada conlleva muchos gastos y es un esfuerzo organizarla,así que si los rumores de la novillada son ciertos debemos intentar que la plaza registre una gran entrada y si yo estoy en el ruedo dejar buen sabor de boca y con ello ganarme mas oportunidades.

-¿Hay alguna novillada ya cerrada en su calendario o espera que caiga algún contrato en las próximas fechas?

-No hay que engañar y ahora mismo no hay nada cerrado,hay varias cosas habladas y demás pero es mejor que hasta que no estén firmadas y confirmadas pues no decir nada

-¿En qué ha cambiado José Cabrera respecto a 2016?

-He cambiado en mi toreo más profundo,madurez delante de la cara de los animales y todo ello por un invierno muy intenso de entrenamientos y campo

-Almería, Adra...y ahora qué?

-Como he dicho anteriormente ahora seguimos con la preparación para estar preparados de cara a las próximas fechas que puedan salir

-¿Te planteas la alternativa a medio o largo plazo? ¿Y tu comparecencia en Las Ventas de Madrid?

-La alternativa no se puede plantear ahora mismo ya que me queda aun consolidarse en el escalafón de las novilladas con picadores y rodarme mucho mas. Y respecto a Madrid si que pienso en esta plaza y quiero pisarla en mi esta etapa de novillero.