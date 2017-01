El Hospital de Poniente bate su récord de partos con 2.682 alumbramientos

El Hospital de Poniente sigue manteniendo su alto ritmo de atención al parto, año tras año. Ya casi es una tradición que cada enero, al hacer números, se compruebe un nuevo récord de nacimientos. En esta caso, según los datos aportados por el hospital ejidense al Diario de Almería, durante el año 2016, sus profesionales sanitarios atendieron un total de 2.682 alumbramientos, en contra de los 2.600 que se habían atendido el año anterior.

Tradicionalmente, las cifras también demuestran que es la fuerte presión migratoria la que permite que el Hospital de Poniente se alce como uno de los de mayor tasa de natalidad del país. Los datos de 2016 demuestran que esa tendencia sigue en aumento, en la medida de que cada vez está más igualado el número de gestantes españolas con las de origen extranjero. En concreto, en el último ejercicio el 50,36% de las madres que dieron a luz eran españolas, un porcentaje que en los últimos años ha sido incluso mayor lo que demostraría que son las mujeres extranjeras las que parecen continuar animándose con la maternidad.

De esos 2.682 bebés que llegaron al mundo en el hospital ejidense durante el último año, 1.331 fueron varones y 1.373 fueron niñas. En cuanto a los partos múltiples, después del pico de 45 experimentado en 2015, en el último año se atendieron sólo 32; una cifra, en cualquier caso considerablemente más alta que los 25 del año 2014 y que representa el 1'1% del total.

El proceso del parto es duro y, en ocasiones, largo. Por ello, son muchas las madres que solicitan algún analgésico durante la dilatación. Lo más habitual es la aplicación de la anestesia epidural (es administra a través de un catéter, un tubo muy delgado, flexible y hueco, que se inserta en el espacio epidural, que está justo afuera de la membrana que rodea la espina dorsal y el fluido espinal). En concreto, durante el último año han sido 1.259 las mujeres que han usado esta técnica en su proceso de parto para paliar los dolores, lo que se traduce en un 47% del total. Las que no han hecho uso de la epidural ha sido, según fuentes del hospital, por motivos variados pero generalmente porque ellas manifestaron no quererla o tratarse de casos en los que no estaba indicado (cesáreas programadas o mujeres que llegan con la dilatación ya muy avanzada, entre otros).

Por otro lado, el análisis de los datos también refleja un aspecto muy significativo en cuanto a las cesáreas realizadas. Fueron 462, es decir, el 17'2% de los partos atendidos; un porcentaje que va a la baja, de acuerdo con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que no ve oportuna la realización de cesáreas en más del 15% de los partos; una cifra que, sin embargo, se supera ampliamente en casi todos los países del mundo.