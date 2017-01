Ángeles custodios de aquellos que no tienen techo para dormir

Frío y humedad son una mala combinación para la salud. Las bajas temperaturas se suman a los riesgos que a diario sufren las personas sin hogar, una situación a la que no es ajena el Ayuntamiento de Almería, que junto a la Jefatura de la Policía Local ha dispuesto un dispositivo especial de atención a personas sin hogar ante los posibles efectos de la ola de frío que estos días atraviesa la península y que se intensificará hasta el lunes 23.Por ello, desde que comenzaron las alertas por bajas temperaturas, los agentes de la Policía Local patrullan con mayor intensidad aquellas zonas que habitualmente utilizan como refugio para atenderles e informarles de la posibilidad de tener cobijo en el Centro de Acogida. Una tarea ímproba de la que ha sido testigo de excepción Diario de Almería, que ha podido acompañar al jefe de turno Juan Antonio Sánchez y al patrullero Vicente García durante una de estas rondas.

Pocos minutos después de las diez de la noche ambos se preparan. Un café para calentarse y a por todas. Sánchez y García revisan uno de los vehículos de la Policía Local y comprueban que las mantas cedidas por Cruz Roja se encuentran en el maletero. Hecho esto, comienza el trayecto para intentar encontrar al mayor número posible de indigentes a los que auxiliar.

"La otra noche atendimos a unas once personas. Duermen en distintos lugares de la ciudad aunque hay algunos puntos calientes como la avenida del Mediterráneo o la de Montserrat", aclaran. Por ello, no es raro que tras abandonar la Jefatura, la primera vía en ser inspeccionada sea la avenida del Mediterráneo. El coche sigue su marcha a paso lento mientras Sánchez y García miran a ambos lados de forma permanente.No hay novedad hasta llegar al Auditorio Maestro Padilla. "Suelen refugiarse en los soportales", aseguran sin equivocarse. Nada más llegar a la parte posterior de este señero edificio localizan a dos hombres, uno a cada lado, que han improvisado unas camas con cartones y mantas. "Buenas noches, somos de la Policía Local.

¿Quiere que le deje una manta? ¿Conoce el Centro Municipal de Acogida?". Será la primera vez que los agentes realicen esta presentación pero no la última ya que, durante las dos horas que este periódico estuvo con ellos, en su camino se cruzaron hasta 13 personas sin hogar.

Tras dejar las mantas de rigor a estos sin techo, la Policía Local continúa su camino. "No somos los únicos, todas las patrullas llevan una manta y si se quedasen sin ella y encontrasen a otra persona que la necesita, nos llamarían para que acudiésemos nosotros", afirman. Mientras tanto, el vehículo se encuentra ya en la avenida de Montserrat y en uno de las calles que unen esta vía con Calzada de Castro encuentran a una pareja. "Deben estar de paso, no nos suenan de otras noches. Hay muchas personas que están de tránsito pero también muchas que duermen a diario en los mismos sitios", dicen los policías. En los soportales de la galería comercial ubicada en la calle Gregorio Marañón encuentran a otro hombre. Lo conocen y le preguntan por su pareja, que esa noche no está con él, tras una breve pero cercana conversación, le dejan una manta y siguen la marcha.

Después de distintas vueltas, encuentran a tres hombres en otros tantos bancos del parque aledaño al edificio Las Góndolas, junto a la gasolinera BP. Uno de ellos les dice que está de paso y que por eso no irá al Centro Municipal de Acogida. Acto seguido encontrarán a otro hombre en el Centro de Arte Museo de Almería y a una mujer en la puerta de la Estación Intermodal. Las ruedas se mueven de nuevo y llevan a los agentes por diferentes calles hasta el Parque Nicolás Salmerón, llegando hasta la rotonda de Pescadería, sin que ningún indigente se cruce en su camino. Tampoco los encuentran en el parque y calles que hay en el entorno de la Subdelegación del Gobierno y la Audiencia Provincial, en el Parque de las Almadrabillas, o el que se encuentra junto a la calle San Miguel. Mismo resultado en la zona de Canónigo Molina Alonso y Artes de Arcos. "En estos cajeros la otra noche había varios. Nos dijeron que iban a ir al Centro de Acogida, han debido hacerlo", apuntan.

De regreso a la avenida del Mediterráneo, se desvían a la calle Manuel Azaña. En un cajero encuentran a dos personas -la noche anterior eran cuatro-, y en otro a otro hombre. Serán los últimos del recorrido realizado junto a la prensa. Sánchez y García vuelven a la Jefatura pero su noche no acaba ahí. Casi se puede decir que acaba de comenzar.