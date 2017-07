Cesan al comisario tras casi dos años al frente de la Policía Nacional en Almería

La inauguración de las oficinas del DNI de Huércal-Overa ha sido el último acto en el que Adolfo Castaño ha ejercido como comisario provincial de Almería. De forma sorpresiva, sin avisos previos -aunque algunas fuentes consultadas afirman que era algo que se oía desde hace tiempo-, el Ministerio del Interior ha cesado en el cargo a Castaño. El motivo oficial parece ser el aumento de categoría de la Comisaría Provincial de Almería, que exige ahora que a su frente haya un "comisario principal", categoría que no tiene Castaño, que ahora podría ser destinado a una comisaría local en la provincia gaditana, algo que no sería extraño ya que cuando sustityó a Custodio Hidalgo en el cargo venía de la Comisaría Local de la Línea de La Línea de la Concepción.

Rubén Manuel Góngora, secretario del Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha reclamado que se "aclare el motivo por el que ha sido cesado. No entendemos muy bien este cese y estamos desconcertados porque nos ha parecido repentino y carente de justificación". "Su gestión tiene elementos criticables pero no existe motivo para el cese, por lo que pedimos que se aclare todo ya que la justificación oficial no nos convence", añade.

Castaño no ha llegado a estar al frente de la Comisaría Provincial ni dos años. Llegó a finales de septiembre de 2015. Es granadino de origen aunque estuvo asentado profesionalmente en Sevilla durante más de 18 años. Desempeñó la labor de jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana durante seis años, concretamente en la Jefatura de la Brigada Móvil con sede en Santa Justa. Antes de en Almería, estuvo en la Línea de la Concepción, donde sustituyó al linense Ángel Lozano tras abandonar el cargo a comienzos del mes de junio de 2013 después de haber alcanzado la edad de jubilación. Fue en el mes de septiembre de ese mismo cuando tomó posesión del cargo en esta localidad de la provincia de Cádiz.