Educación defiende el cierre del colegio Francisco Fenoy

La Junta de Andalucía se ha mostrado tajante a la hora de defender el cierre del colegio Francisco Fenoy que ha motivado que la AMPA iniciase una recogida de firmas (que ha alcanzado ya los 4.000 apoyos) y se manifestase públicamente en contra.

Desde Educación explican que la decisión de integrar el CEIP Francisco Fenoy en el CEIP Virgen del Saliente responde a "la necesidad, ampliamente manifestada por diversos sectores de la comunidad educativa, de resolver la situación planteada a partir de 2012, cuando tuvo lugar el terremoto que afectó a la población de Albox". En aquel momento, el profesorado y el alumnado del CEIP Francisco Fenoy fue trasladado, a demanda de la Asociación de Padres y de Madres, a las dependencias del CEIP Virgen del Saliente, fecha desde la que están ubicados en dicho centro. "Esta decisión fue tomada por la administración educativa teniendo en consideración que el CEIP Virgen del Saliente contaba con espacios e instalaciones suficientes y adecuadas para albergar a ambos centros. De hecho, el centro está dotado con 31 aulas ordinarias, además de todos los espacios comunes (salón de actos, biblioteca, comedor escolar, gimnasio…), y actualmente entre los dos centros utilizan 26 de estas aulas, las que se corresponden con el número total de unidades que resultan de la suma de las unidades del CEIP Francisco Fenoy y del CEIP Virgen del Saliente", añaden.

Tal y como apuntan en un comunicado, el análisis de los datos de matriculación de los colegios de Albox revela que existe un "descenso de la misma en los últimos años", situación que "difícilmente justifica la construcción de un nuevo centro". En la actualidad, Albox cuenta con cincuenta unidades en infantil y primaria, para 1022 alumnas y alumnos, distribuidos en los tres centros educativos. Durante el presente curso escolar, el CEIP Francisco Fenoy tiene autorizadas dos aulas de infantil para 30 alumnas y alumnos y seis unidades para 103 alumnos de primaria.

Por su parte, el CEIP Virgen del Saliente dispone de 6 unidades de infantil para 139 alumnas y alumnos y 12 unidades de primaria para un total de 277 alumnos. La integración del CEIP Francisco Fenoy en el colegio Virgen del Saliente dará lugar a un un centro de tipología C3, lo que significa que contará con tres unidades por cada uno de los niveles educativos, no existiendo pérdida alguna de unidades. "Muy al contrario, no habrá ninguna aula mixta como en la actualidad ocurre en el CEIP Francisco Fenoy, y quedándose con una ratio inferior a veinticinco alumnos por unidad", sostiene Educación que reitera que la decisión no afectará negativamente al alumnado y al profesorado".