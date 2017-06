Exposición antológica de los desnudos de Ignacio Pinazo

Su modernidad llega hasta la actualidad con total vigencia y con un tipo de hacer arte que sigue sorprendiendo y, en muchos otros casos, transgrediendo. El artista impresionista Ignacio Pinazo fue fundamental para los inicios de la pintura moderna e influyó en multitud de pintores. Sus desnudos, desatendidos y bastantes ignorados, cobran cada vez más importancia por su contemporaneidad aunque procedan del siglo XIX. El Centro de Arte Museo de Almería ya cuenta en sus instalaciones con la próxima exposición basada en parte de la obra del pintor valenciano. Diario de Almería ha tenido la oportunidad de hablar con los encargados de traer esta muestra histórica a la capital y observar el proceso de colocación de las obras pictóricas. La inauguración será el viernes 30 de junio a las 19:00 horas.

El pintor Andrés García Ibáñez, presidente de la Fundación Arte Ibáñez Cosentino, explica cómo surgió la oportunidad de traer la muestra al CAMA: "Tengo amistad con Javier desde hace tiempo. Él ha comisariado cuatro exposiciones en Valencia. Me llamó para que fuera con mi familia un fin de semana y me dijo que la tenía a mi disposición si quería llevar alguna a Almería. Para nosotros, es un reto muy grande porque la inversión económica para traer esta exposición es enorme. Es una Fundación muy modesta y estamos arriesgando económicamente mucho. Va a suponer recortar de otras actividades, pero creo que la ocasión lo merecía. Es histórico que pueda venir a Almería una exposición de estas características".

La muestra se divide en dos etapas: Su estancia en Roma y la pintura decorativa

Javier Pérez Rojas, comisario de la exposición y codirector de la Cátedra del pintor, apunta que es una visita muy especial porque "soy almeriense y no había organizado ni he intervenido en ningún acto cultural de aquí. Estoy encantado de que Pinazo venga a Almería y que me haya traído a mi tierra".

El comisario describe la figura de este artista: "Actualmente, se está celebrando el centenario de su muerte. Para la mayoría, Ignacio Pinazo es un pintor desconocido, pero es uno de los más grandes del siglo XIX. Es el primer moderno, el gran impulsor de la Escuela Valenciana. Aunque hay otros de las generaciones anteriores que también son importantes, Pinazo diríamos que significa los inicios de la pintura moderna, en España y en Valencia".

Pérez Rojas define la figura de este pintor que fue el precursor de artistas como Sorolla: "Es el primer impresionista e influye en una gran cantidad de artistas que luego van a tener injustamente más nombre que él. Es un pintor con un carácter muy especial, porque además es un pensador, un teorizador. Tiene un discurso académico que se llama La ignorancia del arte que no tiene parangón con los discursos académicos de la época. Es un hombre muy reflexivo, con una pintura más intelectual, que obliga a descubrirla".

Para el comisario, había algunos aspectos de la vida de Pinazo que lo alejaban de la fama: "Era muy coherente y renunció a muchas cosas por hacer el tipo de vida que a él le gustaba. Se retira en los últimos años, se va a la huerta de Valencia en Godella y allí pinta lo que le gusta".

Pero Pinazo también tuvo una gran fama en su momento: "Era el gran retratista de la época, el más importante de España en ese momento. De hecho, se le premió en una exposición nacional un retrato, pero a él no le gustaba la competición, ni estar luchando contra los demás y eso le perjudicó. Tenía que ser un pintor tan conocido como otros grandes artistas. Forma parte del Olimpo de la pintura española de todos los tiempos".

El director de la Cátedra sobre el pintor asegura que a Ignacio Pinazo no se le resistía ninguna temática: "Además de ser un magnífico retratista y un extraordinario paisajista, es un artista que tiene muchísimos registros. A mí me parece interesante reivindicar el desnudo en la obra de Pinazo porque no se le había hecho caso, no se le había prestado atención. Parecía como una cosa anecdótica, pero luego cuando se constata la importancia y el estudio del desnudo en una fase determinada se sitúa a un nivel de calidad y modernidad extraordinario".

En esta exposición vienen piezas maestras de la pintura española del siglo XIX, con un total de 59. Está dividida en dos secciones, según explica Pérez Rojas. Una de ellas se sitúa cuando Pinazo está en Roma como pensionado y comienza a desarrollar su pintura de desnudo: "Hace una obra maestra del desnudo y de la pintura de la historia, y una de las cinco mejores piezas de la pintura de esa época que responde a los encargos académicos: Las hijas del Cid. Es un cuadro histórico, pero él lo convierte en un estudio de desnudos, de un realismo, de una sensualidad, delicadeza y modernismo extraordinarios. Es una pieza excepcional, que no puede dejar indiferente y que invita a recorrer todos los detalles. Es un autor que juega mucho con el acabado y el inacabado. No están inacabados, son así, y esa es su modernidad. Está en la línea de los impresionistas. No tiene un registro único, toca todos los temas y a un nivel similar: Naturaleza muerta, paisaje, desnudo, retrato... La pintura histórica es más anecdótica porque responde a una primera fase".

La capital vivirá un privilegio que no han tenido grandes ciudades como Madrid y Barcelona: "En la exposición vamos a ver las primeras obras de Roma y que no se han visto en otros lugares, solo en Valencia, y ahora aquí en Almería. Son las academias, los dibujos son sorprendentes. Hay una serie de dibujos masculinos, femeninos e infantiles que los hacía con modelos en Roma. En sí suponen una exposición, una maravilla, un espectáculo para los amantes del arte. Trató esa fase primera de Italia con los dibujos, vemos como elaboraba mucho los cuadros, aunque parezca que está improvisado, va tomando y retomando la creación de las obras".

Pinazo trata el desnudo en otro momento: "Pone al servicio la pintura del desnudo a la pintura decorativa. Las grandes familias valencianas quieren que les decore su casa porque es el pintor de moda en la época de 1890. Se exponen por primera vez las decoraciones de dos techos que se desclavaron de un palacete de Valencia, se vieron en Valencia y no se han visto en ningún otro sitio de España".

El comisario de la muestra espera que "Almería esté al nivel y sepa valorar el esfuerzo que se ha hecho. Conseguir que nos cedan y nos hayan prestado estas obras en la capital, no es fácil. El éxito depende de la iluminación. Hay que entender el espacio y que la obra se integre de la mejor forma posible. En Almería hay un público que sabrá apreciarlo".

Pérez Rojas asegura que es "una exposición potente. Hay piezas únicas. ¿Qué vale Las Hijas del Cid? Es incalculable. Los seguros de las obras valen millones. Pero con Pinazo se puede hacer porque no está al nivel que le corresponde. Yo es lo que trato de hacer con la Cátedra de Pinazo y la Casa Museo Pinazo de Godella con la familia, ponerlo en valor".

Esta muestra puede ser el origen de otras que se pueden celebrar del pintor valenciano en la capital: "Espero que no sea la última porque están las series de los retratos, los paisajes... Yo puedo hacer lo que sea por Pinazo y Almería. Para la Casa Museo de Ibáñez se ha adquirido un Pinazo, un retrato".

Es una de las exposiciones de mayor importancia que ha acogido el CAMA: "Es la gran antológica del desnudo. Es la primera vez que sale de Valencia y es la exposición que más cuadros inéditos tiene. Los dibujos se exponen por primera vez y hay cuadros de la pintura decorativa que no se habían visto antes".