En los centros de odontología avanzada de iDental cada paciente es único y especial, al igual que la atención que reciben. La mayoría de los pacientes destacan el trato amable y cercano de los profesionales de la clínica, que en muchas ocasiones les ayuda a perder ese temor al dentista.

Susana Martín descubrió iDental a través de internet y decidió acercarse a una de las clínicas de Rivas-Vaciamadrid en Madrid, centro odontológico más grande del mundo. Una vez allí, los odontólogos le recomendaron una ortodoncia para conseguir una sonrisa perfecta. "Yo temía el dolor, pero me ha ido muy bien con ellos", explica Susana.

La joven madrileña ha estado durante años sin visitar una clínica dental por este temor y, después de visitar por primera vez el centro de Rivas-Vaciamadrid, esta sensación ha desaparecido. "Gracias a iDental estoy perdiendo el miedo a ir al dentista", manifiesta.

En cuanto a las ayudas privadas que ofrece la Asistencia Dental Social, Susana agradece haberse podido beneficiar de ellas. Además, afirma que si no existiera iDental no podría haberse puesto los brackets, y añade que ya ha acudido gente recomendada por ella "por el precio, por el trato y porque en realidad es calidad".

"Yo estoy muy contenta con ellos, nunca me han hecho nada mal, los horarios están bien y no me hacen esperar", afirma Susana.

La clínica de iDental de Rivas-Vaciamadrid es uno de los dos centros que ejercen una importante labor de accesibilidad a la odontología al mayor número posible de personas en la Comunidad de Madrid. El segundo se encuentra ubicado en la calle Méndez Álvaro junto a la estación de Atocha.

Además de estas dos clínicas, este modelo de emprendimiento social también se encuentra en otras 22 provincias del territorio nacional. Asimismo, este año 2017 iDental tiene la intención de abrir varios centros en otras ciudades de España y fomentar, entre otros objetivos, esa pérdida del miedo al dentista.